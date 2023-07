F1 | Ricciardo: "Ho capito i miei errori. Miro alla Red Bull"

Daniel Ricciardo è tornato. E' ripartito da un team in difficoltà, AlphaTauri, che attualmente può disporre di una delle monoposto più lente del Circus iridato, ma l'occasione per riappropriarsi di un sedile da titolare in Formula 1 era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

Al Gran Premio d'Ungheria, previsto per questo fine settimana a Budapest, l'australiano farà il suo secondo debutto in AlphaTauri: 10 anni or sono lo fece quando il team si chiamava ancora Toro Rosso, ma la sostanza non cambia.

Sostituirà Nyck De Vries, deludente nel corso della prima parte di stagione, e avrà il compito di innalzare il livello del team sia in gara che a livello di indicazioni per lo sviluppo della macchina 2023 e, perché no, anche 2024.

E poi tornare dopo due stagioni tremende in McLaren, dove sembrava che il talentuoso Ricciardo visto fino all'ultimo anno in Renault fosse scomparso, era l'occasione perfetta per rimettersi in gioco.

Alla vigilia dell'evento ungherese, Ricciardo si è detto convinto di aver capito gli errori commessi nel biennio a Woking e di sapere come fare per non ripeterli in questa nuova avventura in AlphaTauri.

"Credo che ciò che mi ha danneggiato negli ultimi 2 anni sia stato il fatto di aver iniziato a cadere nella trappola del 'Oh, sì, questa macchina non è adatta a me. Devo lavorare su questo e su quest'altro'. Probabilmente puoi essere anche il tuo peggior nemico. Mi viene in mente la mia prima qualifica con la McLaren, quando feci un ottimo risultato. Ma allora non ne sapevo ancora molto".

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Quindi non sto pensando troppo. So che la AL04 avrà dei limiti e sono sicuro che non mi sentirò bene come sulla Red Bull che ho guidato la settimana scorsa. Ma mi limiterò a lavorare con quella. La scorsa settimana ho provato la macchina al simulatore. Ovviamente dobbiamo vedere se quello che ho provato si traduce nelle stesse sensazioni in pista. Ma mi è sembrato tutto a posto. Poi questa domanda fatemela domani [dopo le libere]".

"Nel corso degli ultimi 6 mesi sono stato fermo e ho avuto modo di riflettere sulla mia carriera. Sono stato in grado di vedere un paio di cose che avrei fatto in modo differente. Avrei dovuto cambiarle o, almeno, parlane per evitare di finire in trappola".

"La settimana scorsa ho guidato una monoposto dopo 8 mesi. Non avevo fatto nulla a livello di guida, non avevo provato niente. Mi ero semplicemente allontanato da tutto questo. Mi rendo conto le la RB19 sia molto buona, al momento è la migliore della griglia".

"Sono semplicemente salito in macchina e ho pilotato, senza pensare a nulla. Mi sono divertito. Ovviamente i tempi sono stati buoni e sono stato competitivo. Ma credo che questo sia il caso di quando si è giovani e quando si sta per arrivare, ossia si è ancora piuttosto ignoranti. Non sai molto, corri e basta, perché è quello che ti piace fare. Quindi penso che ci sia molto da imparare. Non riuscirò a risolvere tutto in questo fine settimana. Si tratterà solo di concentrarsi sulle cose che so fare bene e penso che questo si tradurrà in risultati più positivi".

Dopo le recenti parole di Christian Horner, il quale ha affermato che l'obiettivo di Ricciardo sarebbe stato quello di tornare in Red Bull dal 2025, è arrivata la conferma dello stesso pilota australiano.

"Penso che avere un'altra occasione sia bello. Ero entusiasta di tornare anche per questo, ovvero tornare a guidare e mostrare il mio vero io. E anche solo questo pensiero è davvero bello. Poi sì, ovviamente il sogno, come ho detto, è un sedile in Red Bull. Ma non non sento di avere obblighi addosso. E' successo tutto molto in fretta. Ovviamente il test è stata la prima casella da spuntare ed è stato fantastico, ma ora ho un altro ostacolo da superare. Ora non devo andare con cautela, devo dimostrare cosa so fare".

Helmet of Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri Photo by: Michael Potts / Motorsport Images