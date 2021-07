Reutemann ancora in terapia intensiva in gravi condizioni

Le condizioni di Carlos Reutemann sono peggiorate dopo che ha accusato ulteriori problemi di emorragia mentre si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un centro sanitario nella città di Santa Fe, in Argentina.

Secondo classificato nel campionato del mondo di F1 del 1981, Reutemann era già stato ricoverato il 5 maggio con sintomi di anemia e disidratazione, ma le sue condizioni sono peggiorate a causa di precedenti problemi di emorragia gastrointestinale e di deterioramento della funzione renale.

Ha trascorso 17 giorni in ospedale, la maggior parte dei quali in terapia intensiva, ed è stato trasferito in elicottero da Santa Fe a Rosario per continuare il suo trattamento prima di essere dimesso il 21 maggio.

L'ex pilota Ferrari e Williams è stato ricoverato ancora una volta nove giorni dopo a causa della disidratazione, una conseguenza della sua anemia, per poi rientrare in terapia intensiva il 21 giugno.

L'agenzia di stampa argentina Telam ha citato fonti mediche secondo le quali Reutemann ha mostrato "piccoli miglioramenti, ma nelle ultime ore la ricomparsa di emorragie ha peggiorato le sue condizioni".

La sua famiglia ha anche riferito come l'attuale senatore della provincia di Santa Fe sia molto malato ed ha deciso di rimanere ad assisterlo in ospedale.

Si ritiene che gli attuali problemi di salute di Reutemann siano legati al cancro al fegato che gli è stato diagnosticato nel 2017. L’ex pilota ha subito un intervento chirurgico a New York tardi quell'anno per rimuovere un tumore e da allora ha continuato a lottare con la sua salute, facendo poche apparizioni pubbliche.

Reutemann ha disputato 146 gare tra il 1972 e il 1982, durante le quali ha ottenuto 12 vittorie, sei pole position e 46 podi.

Il suo debutto in Formula 1 avvenne al Gran Premio d'Argentina del 1972 con la Brabham all’epoca gestita da Bernie Ecclestone ed ebbe come compagno di squadra il due volte campione del mondo Graham Hill. Nella sua carriera ha corso per squadre come Ferrari, Williams e Lotus.

Dopo il suo ritiro dalle competizioni, Reutemann ha rivolto la sua attenzione alla politica e ha servito nel senato dell'Argentina dal 2003.

Ha anche servito due mandati come governatore del suo stato locale di Santa Fe e gli è stata anche offerta l'opportunità di correre per la presidenza argentina nel 2003, ma ha rifiutato la candidatura.

Nel 1981, Reutemann arrivò a un punto dal titolo mondiale dopo aver condotto la classifica per gran parte della stagione, perdendo alla fine contro il brasiliano Nelson Piquet. Nel 1975, 1978 e 1980 ha chiuso in terza posizione in campionato.

Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford 1 / 21 Foto di: LAT Images Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford 2 / 21 Foto di: LAT Images Carlos Reutemann, Brabham festeggia al GP del Sud Africa 3 / 21 Foto di: Rainer W. Schlegelmilch Carlos Reutemann, Brabham BT34 Ford, GP d'Argentina del 1972 4 / 21 Foto di: LAT Images Carlos Reutemann, Brabham BT34, GP d'Argentina del 1972 5 / 21 Foto di: Sutton Motorsport Images Carlos Reutemann, Ferrari 312T3, al GP degli Stati Uniti del 1978 6 / 21 Foto di: LAT Images Podio: secondo classifcato Jochen Mass, McLaren, il vincitore della gara Jacques Laffite, Ligier, terzo classificato Carlos Reutemann, Ferrari 7 / 21 Foto di: Sutton Motorsport Images Podi: il vincitore della gara Carlos Reutemann, Ferrari, riceve un bacio da Miss Long Beach Grand Prix, secondo classificato Mario Andretti, Lotus, terzo classificato Patrick Depailler, Tyrrell, al GP degli Stati Uniti d'America - Ovest del 1978 8 / 21 Foto di: LAT Images Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford, davanti a Carlos Reutemann, Brabham BT34 Ford, Denny Hulme, McLaren M19A Ford, Emerson Fittipaldi, Lotus 72D Ford, Clay Regazzoni, Ferrari 312B2, Francois Cevert, Tyrrell 002 Ford, e Ronnie Peterson, March 721 Ford,, partenza del GP d'Argentina del 1972 9 / 21 Foto di: LAT Images Reine Wisell, BRM P153 davanti a Carlos Reutemann, Brabham BT34 Ford, GP d'Argentina del 1972 10 / 21 Foto di: LAT Images Carlos Reutemann, Brabham BT44B, GP di Gran Bretagna del 1975 11 / 21 Foto di: Ercole Colombo Tim Schenken, Carlos Reutemann, Ferrari SEFAC, Ferrari 312PB 12 / 21 Foto di: Rainer W. Schlegelmilch Tim Schenken, Carlos Reutemann, Ferrari SEFAC, Ferrari 312PB 13 / 21 Foto di: LAT Images Carlos Reutemann, Williams FW07C 14 / 21 Foto di: LAT Images Una Williams FW07B Carlos Reutemann lascia il box 15 / 21 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Reutemann, Williams FW07C 16 / 21 Foto di: Sutton Motorsport Images Carlos Reutemann, Williams FW07B 17 / 21 Foto di: Sutton Motorsport Images Carlos Reutemann, Ferrari 312T2 18 / 21 Foto di: LAT Images Alan Jones, Williams, e il compagno di squadra Carlos Reutemann 19 / 21 Foto di: LAT Photographic Carlos Reutemann precede Niki Lauda 20 / 21 Foto di: LAT Photographic Carlos Reutemann, Brabham BT44B Ford 21 / 21 Foto di: Rainer W. Schlegelmilch