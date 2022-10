F1 | Retroscena Mercedes: l'occasione sprecata è nata in qualifica

Per una decina di minuti la Mercedes ha pensato di poter ottenere la sospirata prima vittoria stagionale. Al termine del giro 34 del Gran Premio degli Stati Uniti, Hamilton (secondo a 1”531 da Max Verstappen) ha imboccato la corsia box per il suo secondo pit-stop. Lewis ha montato un altro treno di gomme hard nuove (il primo set lo aveva utilizzato dal giro 13 al 34) tornando in pista. Nella prima tornata Hamilton ha girato ad un ritmo molto veloce, portando a segno un undercut perfetto.

A favore della Mercedes c’è stato poi il problema al pit-stop che ha tenuto fermo Verstappen nove secondi più del previsto, facendo scivolare l’olandese in terza posizione, dietro anche alla Ferrari di Charles Leclerc, e a questo punto nel box Mercedes si è iniziato a pensare in grande. Max ha però messo subito in chiaro che con il set di medie nuove montate al secondo pit-stop ne aveva di più, riuscendo a rimontare e a vincere la gara.

Per la Mercedes è stata davvero una missione impossibile? Dopo la corsa è emerso un retroscena. È vero che la Red Bull ha confermato un passo molto veloce e soprattutto una velocità di punta superiore di 10 km/h orari rispetto a quella su cui ha potuto contare Hamilton, ma c’è stato anche altro, ovvero la scelta dei set di pneumatici.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, secondo posto, Max Verstappen, Red Bull Racing, primo posto, si congratulano a vicenda in Parco Chiuso Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen ha potuto contare su una strategia media-hard-media, potendo contare su due set nuovi entrambe le mescole, mentre Hamilton è stato obbligato a montare nel terzo stint un secondo set di hard, poiché non aveva più gomme medie a disposizione, e proprio la gomma ‘gialla’ si è confermata giro dopo giro molto più robusta del previsto.

Nel confronto a parità di gomme ‘hard’, Hamilton è stato in grado di tenere senza problemi il passo di Verstappen, come conferma il margine tra i due: 1”523 al giro 27, 1”531 al giro 34. Ma quando Max nella seconda sosta è stato in grado passare ad un nuovo set di medie, il gap tra le due monoposto è aumentato notevolmente, di circa 4 decimi al giro. Quella della Mercedes è stata però una scelta forzata, figlia delle difficoltà che la squadra deve ancora affrontare in qualifica.

Ferrari e Red Bull riescono a passare il taglio della Q2 con il set di soft usato utilizzato in Q1, e questo consente ad entrambe le squadre di poter affrontare le qualifiche con complessivamente tre treni di soft. In casa Mercedes sono invece obbligati ad utilizzare quattro set di soft, e questo comporta il dover rinunciare ad un secondo set di hard o medie nuove. Ad Austin è stato deciso (sia per Hamilton che per Russell) di sacrificare il secondo set di media, e questo ha obbligato Hamilton ad utilizzare un treno di hard nell’ultimo stint del Gran Premio.