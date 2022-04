F1 | Retroscena Ferrari: ecco perché Leclerc è partito male

Charles Leclerc nella Sprint Race è partito come un fulmine dalla seconda piazza della griglia andando in testa alla “garetta” con pieno merito, mentre domenica il monegasco ha balbettato al via ritrovandosi quarto alla fine del primo giro.

Il primo scatto è avvenuto con la pista asciutta e le gomme slick, mentre il secondo con l’asfalto bagnato e le gomme intermedie. Dalle riprese televisive è emerso che la fila di macchine che è partita dietro a Leclerc ha scivolato di più rispetto a quelle che si trovavano dietro alla Red Bull in pole position, ma Motorsport.com vi vuole portare a conoscenza di un piccolo retroscena di cui nessuno ha parlato e di cui Charles si è trovato a essere vittima.

Charles Leclerc subito al comando della Sprint Race dopo uno scatto perfetto Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Giorgio Piola, il nostro esperto di tecnica, era in griglia di partenza per fotografare le F1 schierate, quando è quasi scivolato passando accanto alla F1-75 di Charles Leclerc. Il giornalista ligure aveva scarpe da barca con la suola in gomma ed è rimasto molto sorpreso dalla totale mancanza di grip su una striscia di asfalto bitumata per coprire la precedente linea di partenza.

“Temo che Leclerc rischi un brutto start – ha detto Giorgio telefonando in redazione trafelato – fra l’asse anteriore e quello posteriore della sua Ferrari c’è un tratto di asfalto che è terribilmente scivoloso con la pioggia e quasi sono caduto semplicemente camminando. Posso immaginare cosa possa accadere a Charles perché non c’è grip…”.

La piazzola di partenza numero 2 di Imola Photo by: Roberto Chinchero

E in effetti il primo movimento della rossa #16 allo spegnimento dei semafori è stato repentino, salvo poi pattinare subito dopo con le ruote posteriori che hanno perso aderenza sulla striscia di asfalto nera.

Nelle immagini che vi mostriamo che sono state scattate dopo la fine della gara da Roberto Chinchero, quando l’asfalto ormai era asciutto, è possibile vedere con chiarezza la striscia di pista che è stata trattata per coprire quello che c’era sotto: i dati della telemetria della Ferrari possono confermare se effettivamente Leclerc ha cominciato a scivolare non tanto per una partenza sbagliata, quanto per un diverso grip dell’asfalto che ha vanificato tutte le prove che erano state fatte proprio per evitare questo problema…

Ecco la striscia di asfalto bitumata nella seconda piazzuola della griglia, quella di Leclerc Photo by: Roberto Chinchero