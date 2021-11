F1 | Reprimenda per Hamilton e Kimi: infranti i limiti di pista

Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen hanno ricevuto una reprimenda al termine del primo turno di prove libere del Gran Premio del Messico per non aver rispettato i limiti della pista.

Nel corso dei primi 15 minuti delle Libere 1 il 7 volte campione del mondo della Mercedes ha tagliato Curva 1 per aver bloccato le ruote a causa di un asfalto ancora troppo sporco. Ma l'infrazione non è certo stata questa.

Hamilton è rientrato in pista tra Curva 2 e Curva 3, il che significa non aver rispettato le indicazioni date dal direttore di gara della F1, Michael Masi, nella giornata di ieri.

I piloti sono tenuti a seguire la striscia d'asfalto che costeggia la pista, per poi rientrare nel punto stabilito. "Ogni pilota che esce tra Curva 1 e 2, o che passa a sinistra del dissuasore all'apice di Curva 2, deve rientrare in pista guidando sul lati sinistro del dissuasore in Curva 3".

Hamilton è stato convocato dai commissari di gara e indagato per aver violato i limiti della pista. Dopo l'udienza, il pilota della Mercedes ha ricevuto una reprimenda. Per lui si tratta della prima della stagione corrente.

Questo significa che questa non avrà alcun effetto dal punto di vista sportivo. Solo raggiungendo le 3 reprimende si finisce per essere sanzionati con 10 posizioni in griglia di partenza e questo non è certo il caso di Lewis.

Oltre a Hamilton, come detto, anche Kimi Raikkonen ha ricevuto la stessa sanzione. Il finlandese di Alfa Romeo ha commesso lo stesso errore del britannico, ma più tardi nel corso delle Libere 1. Kimi è rientrato prima di Curva 2 invece di rimanere sul lato sinistro del dissuasore. Ecco perché ha ricevuto la stessa sanzione di Hamilton. Anche per Kimi si tratta della prima reprimenda della stagione.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images