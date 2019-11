Renault escluse dal GP del Giappone per gli aiuti alla guida!

Le due Renault sono state escluse dal GP del Giappone a seguito del reclamo che a fine gara è stato presentato dalla Racing Point. Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg sono stati tolti dalla graduatoria dopo essersi classificati rispettivamente al settimo e nono posto a Suzuka.

L’aspetto curioso è che per la FIA la soluzione contestata della Renault risulta perfettamente regolare per quanto attiene il Regolamento Tecnico di F1, mentre le R.S.19 sono risultate non conformi al Regolamento Sportivo.

Al team di Enstone è stato contestato dalla squadra di Silverstone di usare un ripartitore di frenata automatico che funzionava grazie alla rilevazione della monoposto sulla pista grazie al sistema GPS. I piloti, in sostanza, disponevano dell’ideale regolazione della frenata senza dover intervenire sul sistema che funzionava in modo autonomo e automatico.

La Racing Point ha potuto presentare un reclamo perché un ex dipendente Renault ha reso noto agli inglesi come funzionava il geniale sistema che è stato analizzato e discusso dai commissari sportivi del GP del Giappone in teleconferenza con le parti coinvolte.

Siccome il ripartitore di frenata non è controllato elettronicamente, ma dipende il suo funzionamento dal riconoscimento del punto in cui si trova la monoposto rispetto al giro pre-impostato, i commissari sportivi, dopo un’indagine dei tecnici della FIA, hanno ammesso che la Renault "… ha utilizzato soluzioni innovative per sfruttare alcune pieghe delle normative tecniche e con alcuni documenti hanno dimostrato che il loro sistema non viola nessuna norma tecnica attuale".

Tuttavia, poiché il sistema di ripartizione della frenata evita al pilota di "effettuare una serie di regolazioni durante un giro", i commissari sportivi hanno stabilito che il sistenma agisce come un ausilio alla guida e per questo Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg sono stati squalificati dal GP del Giappone.

La Renault, che “riconosce la decisione”, sta valutando se interporre appello al provvedimento o accettare il verdetto giapponese. La Casa francese ha tempo fino alle 10 di giovedì ora locale per comunicare alla FIA le sue intenzioni.

Secondo i responsabili del team di Enstone la pena inflitta è troppo alta se si confrontan le sanzioni più recenti. I tecnici Renault hanno fatto riferimento al fatto che i piloti dell’Alfa Romeo, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, se la sono cavata con una penalità di 30 secondi dopo aver violato lo stesso l'articolo 27.1 del Regolamento Sportivo per l'uso di aiuti al pilota all'inizio della gara.