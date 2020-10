Renault: Alonso sulla R.S.20 martedì a Barcellona!

Fernando Alonso ha fretta di tornare al volante di una Formula 1. In attesa che si chiarisca se potrà provare la Renault nei test di Abu Dhabi (che dovrebbero essere riservati ai giovani piloti), il pilota spagnolo avrà modo di guidare la R.S.20 martedì a Barcellona.

L’ex campione del mondo che tornerà a essere protagonista dei GP nel 2021 con la Casa francese, sarà impegnato domani sulla pista del Montmelò per il secondo filming day che il team di Enstone non ha ancora sfruttato in questa stagione.

Anche se il marchio della Losanga non ha confermato il test che doveva restare top secret, i 100 km concessi dalla FIA per effettuare delle riprese promozionali arrivano con un tempismo perfetto, visto che seguono di poco il podio ottenuto da Daniel Ricciardo nel GP dell’Eifel, il primo da quando la Renault è tornata nei GP dal 2016.

Se Cyril Abiteboul non ha confermato, ma non ha nemmeno negato l’anticipazione, la conferma del filming day arriva dall’autodromo catalano. Un portavoce del circuito di Barcellona ha ammesso a Motorsport.com: "Martedì abbiamo attività in pista ma il nostro cliente resta riservato".

Stando alle indicazioni non si esclude che alla R.S.20 possa essere affiancata una monoposto del 2018 che non ha vincoli di distanza, usando la stessa monoposto che Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon avevano utilizzato in due giorni di collaudi al Red Bull Ring prima dell’inizio del campionato a Spilberg.

Alonso non sta più nella pelle e per tutto il weekend del Nurburgring ha seguito il team inviando messaggi prima, durante e dopo la gara: “Rimarreste impressionati dall’interesse mostrato da Fernando – ha aggiunto Abiteboul – quando si è unito a noi sembrava che la sua attenzione fosse orientata più alla stagione 2022. Ora più passa il tempo e più cresce la squadra, la macchina e i risultati e più sembra coinvolto anche in ottica 2021”.

“E’ come un grande squalo: non appena inizia a sentire il sangue vuole andare all’attacco. Mi sembra uno squalo molto affamato".