F1 | Regole 2023: quel centimetro che vale una guerra

Azione (della FIA) e reazione (delle squadre). Il cambiamento delle regole che la Federazione Internazionale vuole imporre per il 2023, prendendo come la scusa la sicurezza non piace a sei delle dieci squadre.

Lo staff tecnico del presidente Ben Sulayem è sotto attacco perché i provvedimenti che scatteranno dal GP del Belgio con nuove verifiche degli skid block della tavola per evitare che si deformino, permettendo a certe vetture di abbassare il fondo generando più downforce, e l’idea di alzare l’anno prossimo i marciapiedi di 25 mm e il gomito dove inizia a salire il diffusore non piacciono affatto per ragioni che sono profondamente diverse.

Il tema della sicurezza non c’entra niente in questi provvedimenti e Christian Horner dichiara apertamente che le norme 2023 vengono spinte in una specifica direzione solo per favorire una “certa squadra”.

La tavola sul fondo delle monoposto 2022 con gli skid block adattivi Photo by: Giorgio Piola

Red Bull e Ferrari, le indiziate di fare le “furbe” con i pattini adattivi, hanno trovato altri team sodali contro la decisione unilaterale della FIA: oltre ai rispettivi team clienti (AlphaTauri per Red Bull; Haas e Alfa Romeo per Ferrari), ci sarebbe anche la presa di posizione Williams, squadra motorizzata con power unit Mercedes.

Dall’altra parte si conterebbero McLaren, Aston Martin, clienti Mercedes, unite ad Alpine. Il porpoising è chiaramente una scusa: al Paul Ricard abbiamo osservato solo sporadici saltellamenti dovuti al bottoming (in particolare la McLaren), mentre emerge in modo sempre più chiaro il tentativo di dare una spallata alle norme per rompere le attuali gerarchie.

Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Penso che il problema sia quello che stanno studiando come rimedio per il prossimo anno - ha detto Horner - la direttiva tecnica [per Spa] non ci riguarda. Penso che ci siano molte pressioni per cambiare in modo significativo i regolamenti 2023 in modo che una certa squadra possa trarre un vantaggio da quel concetto”.

"Ma il problema è che siamo in una fase molto avanzata dell'anno per cambiare. Penso che il Presidente stia facendo la cosa giusta: sta raccogliendo tutte le informazioni e si spera che si possa trovare una soluzione sensata. Ora è troppo tardi per apportare modifiche fondamentali al regolamento".

Horner ritiene che l'intervento della FIA non sia necessario: la Mercedes può azzerare il porpoising alzando l’altezza da terra della sua vettura…

"Basta alzare la macchina: è facile. Non abbiamo avuto problemi per tutto l'anno. C'è solo una squadra che ha avuto un grosso guaio. In F1 ci sono alcuni degli ingegneri più talentuosi al mondo e posso garantire che l'anno prossimo non ci saranno monoposto ancora con problemi”.

Se Christian ha letto la modifica delle regole come un tentativo di riportare la Stella in orbita, ci sono altri team che non riuscirebbero più a far quadrare il budget cap, avendo da tempo avviato la progettazione della macchina 2023. Alzare i fondi vorrebbe dire rivedere i concetti aerodinamici sviluppati finora, ripartendo di fatto da un foglio bianco.

E tutto questo stride con la realtà visto che ci sono team che avrebbero intenzione di mantenere la base della scocca attuale per investire delle risorse su altri temi prestazionali che possano permettere di crescere.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

La proposta alternativa è di alzare le macchine solo di 10 mm, cercando un compromesso che potrebbe accontentare tutte le parti (meno una).

Mohammed Ben Sulayem si sta rendendo conto che la strada intrapresa rischia di essere molto pericolosa per gli impatti che potrebbe avere sul mondo della F1 e sta subendo forti pressioni per annacquare le regole proposte e trovare una soluzione di compromesso che non imponga l’obbligo di rifare le macchine rimettendo mano ai progetti.

Insomma sarebbe un’altra bocciatura del lavoro svolto dallo staff di Nicholas Tombazis. E anche questa seconda stroncatura, dopo il no alla prima stesura della DT039-2022, porta a una forte delegittimazione della FIA, mai debole come oggi, sotto attacco sia per la gestione sportiva dei GP da parte dei due direttori di gara, sia per la conduzione tecnica.

L’avevamo detto: sarà un’estate calda. Anzi rovente…