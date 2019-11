Regole 2021: tutti i team dovranno allevare piloti rookie

Nelle pieghe del regolamento 2021 ci sono molte novità che meritano di essere analizzate: le squadre dal 2021 avranno l’obbligo di mettere in macchina in almeno due sessioni di prove libere del venerdì un pilota junior, mentre adesso non esistono vincoli, ma è lasciata la libertà di far girare un pilota che non sia un titolare in FP1.

Due gli obiettivi: con la riduzione dei giorni di test, il primo è offrire degli sbocchi ai giovani piloti per entrare in F1, mentre il secondo è quello eventualmente di incrementare i proventi.

Quest’anno, infatti, sono state solo due le squadre che hanno messo a disposizione un abitacolo: si tratta della Williams con Nicholas Latifi che si prepara alla promozione per il prossimo anno e della Toro Rosso che ha messo Naoki Yamamoto, tutt’altro che un neofita, sulla STR14 nel GP del Giappone.

Lo scenario cambierà nel 2021 perché scatterà l’obbligo di promuovere piloti che non abbiano disputato più di due GP in due sessioni di libere per tutte le squadre. I team che hanno delle filiere grazie agli junior team avranno l’opportunità di far crescere i prodotti del loro vivaio, mentre le squadre minori cercheranno di monetizzare questa opportunità, visto che ci sarà la corsa a salire sulle vetture più competitive per mettersi in mostra.

Per accedere ai test bisognerà avere una Superlicenza di F1 per i test: il criterio di selezione è piuttosto semplice, in quanto un pilota dovrà aver completato sei eventi di Formula 2 o accumulato 25 punti di Superlicenza nelle ultime tre stagioni.

Il rookie che nelle libere riuscirà a coprire una distanza di 100 km senza incorrere in penalità durante ogni sessione disputata potrà aggiungere un punto per il conseguimento della Superlicenza F1. Il massimo di punti che potrà essere guadagnato sarà limitato a 10 in tre stagioni.

Sarà interessante vedere come si comporteranno i giovani che avranno la possibilità di entrare in F1 dalla porta principale, guidando subito Ferrari, Mercedes o Red Bull fin dai primi giri. Ci sarà la corsa per occupare un posto negli abitacoli più rappresentativi…