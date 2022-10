F1 | Red Bull: Verstappen teme solo una variabile, la pioggia

La Red Bull ora va forte anche in qualifica. Dopo aver gettato al vento la pole position a Singapore (con il clamoroso errore nel calcolare il numero di giri percorribili con il carburante a bordo) questa volta tutto ha funzionato al meglio, e Max Verstappen ha ottenuto la quinta pole position stagionale, la sua prima sul circuito di Suzuka.

Al leader del mondiale è bastata la prima tornata cronometrata della Q3, un giro cui ha messo due decimi e mezzo tra sé e Charles Leclerc, e quattro su Carlos Sainz. Verstappen ha osato ancora di più con il secondo set di gomme soft, ma un errore nel primo settore gli è costato più di due decimi. Un margine che gli avrebbe consentito di abbassare notevolmente il suo crono, visto che sul traguardo è risultato più lento di ventotto millesimi rispetto al giro precedente.

Charles Leclerc, Ferrari, si congratula con Max Verstappen, Red Bull Racing, dopo la pole position dell'olandese Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Qualche rischio Max lo ha corso, perché con il secondo set Leclerc si è portato a soli dieci millesimi dal tempo della pole, ed anche Sainz ha chiuso a mezzo decimo. “Il primo run è stato molto buono – ha commentato Verstappen – sappiamo che a Suzuka c’è sempre un po' di evoluzione della pista, ma è stato piacevole spingere, soprattutto nel primo settore”.

La differenza Max (e la Red Bull) l’hanno fatto nella gestione della gomma soft, riuscendo ad avere una buona resa in tutti e tre i settori.

“Il mio giro è stato molto pulito fino all’ultima chicane – ha spiegato Sainz – dove sono arrivato con le gomme surriscaldate”. Anche Leclerc ha lamentato un problema di stabilità del retrotreno nell’ultima chicane, e con le differenze viste oggi a Suzuka tutto diventa cruciale.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Verstappen ha però dovuto attendere due ore prima di essere certo di partire dalla pole position nella gara di domani, a causa di un incidente sfiorato con Lando Norris, mentre entrambi erano nel giro di lancio prima dell’ultimo ‘run’. “Stavo accelerando ma le gomme erano ancora molto fredde – ha spiegato Max – la monoposto si è un po' intraversata e Lando è stato bravo ad evitarmi. Ma non potevo immaginare che stesse sopraggiungendo alle mie spalle, di solito in quel frangente siamo tutti in fila prima di lanciarci per il giro veloce”.

Il Collegio dei Commissari Sportivi ha successivamente sanzionato Verstappen con una reprimenda, rifacendosi ad episodi precedenti di questo tipo.

Max avrà quindi la possibilità di partire davanti a tutti, un vantaggio non indifferente a Suzuka. La partenza giocherà un ruolo cruciale, perché se Verstappen sfilerà al comando alla prima curva non sarà semplice impedirgli di prendere il largo. Tra tutte le variabili, l’unica che preoccupa davvero il box Red Bull è la pioggia, attesa domani nel corso della gara.

“Normalmente è facile per me trovare un setup di compromesso – ha spiegato oggi Max – ho delle esigenze chiare in caso di bagnato e asciutto. Abbiamo definito una via di mezzo, vedremo come andrà”.

Verstappen incrocerà le dita sperando in una gara asciutta, potendo così contare su una monoposto molto veloce (Max è nella top-3 in tutti i settori nella classifica delle top-speed) e una gestione gomma che non dovrebbe dare problemi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La pioggia è una variabile che rischia di cambiare le carte in tavola, soprattutto se la Ferrari (come oggi) potrà contare su due punte. Ed anche i long-run completati ieri sul bagnato, non sono stati entusiasmanti.

Verstappen e la Red Bull sarebbero ben felici di vedere arrivare la pioggia dopo la bandiera a scacchi, evitando situazioni incerte che potrebbero ribaltare gli scenari. In una giornata che potrebbe portare alla conquista del titolo mondiale, ogni variabile che può far uscire da una strada sicura (come quella Red Bull in caso di gara asciutta) non è la benvenuta.