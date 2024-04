F1 | Red Bull: Verstappen re ma non despota. Piace Perez vassallo

“Sì, penso che sia stata una vittoria molto, molto bella”. Sembrano parole scontate quelle di Max Verstappen, d’altronde molte delle sue 57 vittorie in Formula 1 sono state cavalcate solitarie dalla pole position alla bandiera a scacchi. Ieri pomeriggio Max ha parlato a lungo con i suoi ingegneri, l’oggetto del confronto era stato il passo gara provato nella sessione FP3, buono ma non entusiasmante. Sono emerse diverse soluzioni, e alla fine è stato Verstappen a spuntarla. Il tempo di percorrere il primo giro (prima dello stop con bandiera rossa) ed ecco che l’ingegnere Giampiero Lambiase lo ha subito redarguito via-radio il suo pilota: “Te l’avevo detto…”.

“Ero sicuro della mia scelta – ha confermato Verstappen ridendo – ma aveva ragione lui! In un certo senso sono situazioni che mi caricano, perché mi dico ‘okay, anche se non sono del tutto soddisfatto del bilanciamento, cercherò comunque di essere più preciso la prossima volta’. Ma alla fine, chiariamo, tutto è andato bene”.

Max non ha voluto rivelare di cosa si trattasse, ma Helmut Marko ha poi confermato che si trattava di una regolazione dell’ala anteriore poi cambiata durante la bandiera rossa. Alla fine, ciò che conta è comunque il cronometro, e il giudice inappellabile del motorsport ha detto che la Red Bull è uscita da Suzuka con punteggio pieno, centrando la terza doppietta stagionale.

“Mi sono sentito a mio agio – ha spiegato Verstappen - ogni volta che avevo bisogno di andare più veloce, potevo farlo, la gestione degli pneumatici è stata ottima. Forse le gomme hard si sono comportate un po’ meglio, ma nel complesso, è stato un piacere guidare su questa pista”.

Oltre al previsto ‘uno-due’, la Red Bull nel weekend di Suzuka ha portato a casa un importante verdetto sul pacchetto di aggiornamenti introdotto sulle due RB20. “Abbiamo perso una sessione di prove libere a causa della pioggia – ha commentato a fine gara Helmut Marko - e poi sono cambiate anche le condizioni climatiche, prima del via della gara le temperature si sono alzate parecchio. Questo non ha reso le cose più facili, ma abbiamo apportato le regolazioni corrette dell’ala anteriore, poi se parliamo di Max… a lui bastano quattro ruote per vincere”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

In casa Red Bull hanno festeggiato la seconda posizione di Perez come il successo di Verstappen. Non è un caso. Nell’autunno dello scorso anno in squadra c’erano dei dubbi sul futuro del pilota messicano, ma alla fine è stato deciso di concedere a ‘Checo’ un’altra stagione, scelta che sta pagando.

“La sua mentalità è cambiata – ha ribadito Marko – e si è visto bene in queste prime gare, ha raccolto tre secondi posti, e a Malbourne ha avuto dei problemi. In generale anche in qualifica è stato vicino a Max, molto più vicino rispetto allo scorso anno. Era importante per lui fare bene in questo fine settimana, perché qui a Suzuka lo scorso era stato un disastro, ora possiamo dire che le cose vanno molto meglio”.

Perez, ora secondo in classifica a 13 punti da Verstappen, si sta dando una mano in ottica rinnovo. “Il mercato si sta muovendo in anticipo rispetto al solito – ha chiarito Christian Horner – siamo solo alla quarta gara e da parte nostra non abbiamo fretta. Posso dire che c'è un notevole interesse per la nostra squadra, e questo non mi sorprende, ma Checo ha la priorità”.

Sergio Perez, Red Bull Racing, secondo in Giappone Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner ha poi rivelato un divertente retroscena. Prima delle qualifiche ha scommesso con Perez che non sarebbe andato oltre la quarta posizione. “Ho perso – ha confermato sorridendo Horner – una cifra non proprio bassa. Ma poi Checo mi ha confidato di aver perso la stessa cifra in un’altra scommessa fatta con Bernie Ecclestone. Alla fine Bernie non è più qui ma continua a guadagnare soldi…”.