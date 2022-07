F1 | Red Bull, un KO di gomme: non trovata la finestra d'utilizzo?

Dal successo nella Sprint Race a una domenica che ha regalato più interrogativi che soddisfazioni. La Red Bull Racing è andata incontro a uno dei fine settimana più complessi della stagione 2022 di Formula 1 con il ritiro di Sergio Perez e il secondo posto di Max Verstappen arrivato solo grazie al ritiro di Carlos Sainz Jr. mentre sembrava chiaro che lo spagnolo stesse per superare il campione del mondo in carica e relegarlo al terzo posto finale nella gara di casa del team anglo-austriaco.

E dire che il sabato era andato nel migliore dei modi, con Verstappen capace di vincere la Sprint Race davanti alle Ferrari senza mostrare alcun problema di sorta nella gestione dell'unico set di gomme impiegato, le Medium, mentre le Rosse si erano dovute accontentare delle posizioni di rincalzo.

A sorprendere la Red Bull e Verstappen è stato il degrado gomme, che sulla RB18 è apparso subito molto alto, mentre le Ferrari hanno trovato proprio nella gestione degli pneumatici una delle chiavi della loro grande vittoria firmata da Charles Leclerc.

Al termine del gran premio, il team principal della Red Bull Christian Horner ha fatto il punto sui problemi avuti dalle RB18 nel corso della gara e ha sottolineato i punti interrogativi, le domande a cui la squadra dovrà dare risposta nel corso dei prossimi giorni dopo le doverose verifiche a Milton Keynes.

"Se consideriamo quanto abbiamo visto nel corso della Sprint Race, noi abbiamo spinto maggiormente all'inizio e abbiamo pagato un po' alla fine per ciò che riguarda le prestazioni, ma nel corso dell'intero stint (fatto con gomme Medium, ndr) secondo le nostre analisi è stato identico a quello delle Ferrari".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, lotta con Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, per il comando Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"L'unica cosa che è cambiata da sabato a domenica è la pioggia. Anche le temperature e il carico di carburante erano differenti. Quindi dobbiamo capire perché nel primo stint il nostro degrado è stato significativamente peggiore di quello di Charles e Carlos e credo che, una volta arrivati in quella posizione, siamo stati in grado di adottare una strategia a due soste. Il problema è che loro hanno avuto un ritmo sufficiente per coprire la nostra strategia".

"E' strano quanto abbiamo visto in Austria. Voglio dire, solo una settimana fa a Silverstone sembravamo competitivi per ciò che riguarda il degrado gomme. Quindi sì, credo che il problema sia che questi pneumatici sono piuttosto sensibili e se non sei nella finestra giusta d'utilizzo puoi pagare una penalità notevole in termini di degrado, cosa che è successa in Austria anche a molti altri team".

Al termine della gara, una volta arrivato in Media Zone, Max Verstappen ha confermato i problemi di degrado avuti in gara. Ma se Horner si è soffermato a parlare prevalentemente del primo set di gomme usato (Medium), l'olandese invece ha affermato che il problema si sia presentato anche con i restanti set impiegati (2 Hard).

"E' stata una giornata complicata. Abbiamo capito subito che stavamo faticando con le gomme e, di base, abbiamo avuto lo stesso problema con tutte le mescole utilizzate. Troppo degrado per poter attaccare Charles, soprattutto lui. Ma alla fine per come si erano messe le cose il secondo posto è un bel risultato".