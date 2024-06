F1 | Red Bull: ufficiale il rinnovo di Sergio Perez

Red Bull e Sergio Perez, avanti insieme. Nella serata odierna il team campione del mondo in carica di Formula 1 ha annunciato di aver prolungato l'accordo che lo lega al pilota messicano. La durata del nuovo accordo parla di 2 anni, ma sarà di un anno più l'opzione per il secondo e potrà esercitarla il team.

La notizia, ormai, era nell'aria da qualche settimana, ma stasera è stata ufficializzata dal team di Milton Keynes che, così, ha deciso di puntare sulla continuità. Il rapporto che c'è tra Max Verstappen e Sergio Perez è ciò che i vertici del team cercano: il grande talento che deve dare la caccia ai titoli iridati e il buon - a tratti ottimo - secondo pilota capace di portare a casa i punti necessari sia per la rincorsa al titolo iridato Costruttori che per dare una mano a Verstappen qualora l'olandese ne avesse bisogno.

D'altronde Perez ha chiuso al secondo posto nel Mondiale Piloti 2023, centrando così l'obiettivo importante di essere vice campione del mondo e certificando una superiorità a tratti imbarazzante (per gli avversari) che la RB19 ha avuto nei confronti di tutti gli altri.

“È un momento importante per confermare la nostra formazione per il 2025 e siamo molto contenti di continuare a lavorare insieme a Checo”, ha dichiarato il team principal Christian Horner.

"La continuità e la stabilità sono importanti per il team e sia Checo che Max sono una partnership solida e di successo, che ha garantito la nostra prima doppietta di sempre per il team nel campionato lo scorso anno. Checo ha avuto un ottimo inizio per il 2024 con i secondi posti in Bahrain, Arabia Saudita e Giappone e poi il podio in Cina”.

Perez ha aggiunto: “Sono felice di rimanere qui per continuare il nostro viaggio insieme e contribuire alla grande storia di questa squadra per altri due anni. Far parte della squadra è una sfida immensa, che adoro”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Erik Junius

“Voglio ringraziare tutti per la fiducia che mi stanno dando, è tanta e voglio ripagarla con risultati eccellenti in pista e fuori”.

Perez, dunque, si avvierà a prendere parte alla quinta stagione consecutiva da pilota Red Bull. Arrivato all'inizio del 2021 per prendere il posto di Alexander Albon, Perez ha chiuso la prima stagione al quarto posto assoluto con 190 punti totalizzati, per poi migliorare di anno in anno.

Nel 2022 i punti sono diventati 305 alla fine dell'anno, risultato che gli è valso la terza posizione nel Mondiale Piloti. Lo scorso anno, invece, i punti sono stati 285 complessivi, ma il risultato finale lo ha premiato come vice campione del mondo alle spalle del solito, imprendibile Max Verstappen.

Quest'anno, dopo il solito avvio promettente, Perez è incappato in qualche gara storta a partire dal Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di Imola con un deludente ottavo posto finale, senza contare il terribile incidente di cui è stato protagonista a causa di una manovra sconsiderata da parte di Kevin Magnussen.

Al momento Perez occupa la quinta posizione con 107 punti, uno in meno di Carlos Sainz che lo precede e ben 62 in meno rispetto a Max Verstappen, che guida la classifica. Eppure Red Bull crede ancora in lui, sponsorizzato anche da Max Verstappen che lo ritiene il compagno di squadra perfetto: abbastanza veloce per dare fastidio ai rivali ma non così veloce da potergli dare fastidio nella lotta al titolo iridato Piloti. Un mix perfetto che lo ha reso la miglior soluzione possibile per un team che risente ancora - e ne risentirà - degli scossoni interni patiti tra l'inverno e la primavera con il caso Horner e l'addio di Adrian Newey.

Con l'ufficialità del rinnovo di Sergio Perez, si riducono ulteriormente i sedili a disposizione per la prossima stagione. Rimane aperta la line up Mercedes, anche se Andrea Kimi Antonelli è il principale indiziato a prendere il posto del 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton. Ferrari e McLaren sono già coperte per il 2025 e certamente lo sarà anche Aston Martin: difficilmente Lance Stroll sarà appiedato al termine della stagione corrente.