Red Bull: sulla RB15 torna il nasino senza narice

La Red Bull ripropone nelle prove libere del GP del Brasile il muso dotato del “naso” chiuso. Non si tratta di una novità della RB15 in quanto questa soluzione si era già vista in occasione del GP di Monaco quando sulla monoposto di Milton Keynes è venuta meno una caratteristica che l'ha contraddistinta negli ultimi tre anni, tornando a una soluzione molto più tradizionale con la protuberanza anteriore che nella parte inferiore mostrava un piccolo gozzo di pellicano per aumentare la downforce.

Red Bull RB15: in Giappone è apparso uno sfogo dell'S-duct più piccolo Photo by: Giorgio Piola

Il foro sulla punta del naso era funzionale a ridurre la resistenza all'avanzamento aumentando il passaggio di aria sotto alla scocca. Ma dal GP del Giappone sulla Red Bull abbiamo osservato che sul vanity panel della RB15 di Max Verstappen era comparso uno sfogo superiore del S-duct molto più piccolo di quanto si era visto in precedenza.

Le due cose insieme confermano un cambiamento di filosofia piuttosto drastico nel concetto aerodinamico, visto che è evidente la volontà di spostare meno flusso nella parte superiore del telaio. Questi esperimenti sembrano finalizzati alla definizioni di alcuni concetti del 2020 visto che i regolamenti saranno identici a quelli di questa stagione.