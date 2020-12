Red Bull: senza Aston Martin non avrà title sponsor

La Red Bull non ha in programma di sostituire l'Aston Martin come title sponsor il prossimo anno, visto che la Casa automobilistica britannica concentrerà gli sforzi sul proprio team di Formula 1. La Racing Point, infatti, verrà rinominata Aston Martin Racing diventando la squadra corse nel massimo campionato automobilistico.

Si interrompe, quindi, il rapporto che dal 2018 legava l’Aston Martin alla Red Bull e che non era legato solo a una sponsorizzazione visto che è nata anche una collaborazione tecnica sul progetto dell'Hipercar Valkyrie.

Con l'acquisizione da parte del consorzio capitanato da Lawrence Stroll dell’Aston Martin il manager canadese ha deciso di rinominare la Racing Point con il marchio della società britannica, per cui inevitabilmente la sponsorizzazione della Red Bull è giunta al termine.

La Red Bull conta di aggiungere nuovi sponsor al suo portafoglio nel 2021, ma Christian Horner, team principal della squadra, ha ammesso che non si aspetta di trovare un sponsor principale.

"Non avremo un title sponsor che sostituirà l'Aston Martin per il prossimo anno – ha spiegato Christian - ma avremo nuovi sponsor che introdurremo nel prossimo anno. Ci siamo goduti quattro anni di collaborazione e abbiamo contribuito a supportare il marchio e ovviamente abbiamo instaurato un ottimo rapporto per la Valkyrie”.

“Gli accordi erano stati stipulati dall'ex CEO, Andy Palmer, che è sempre stato di grande sostegno al team. E con l’arrivo di Lawrence era naturale che ci lasciassero. Non vediamo l'ora di vedere il nome Aston Martin in F1 l’anno prossimo".

Anche se la sponsorizzazione è saltata, la Red Bull continuerà a lavorare sulla Valkyrie visto che consegne dell’auto sono previste nel 2021. Il rapporto resterà in vita fintanto che tutte le hypercar non saranno state completate da Red Bull Advanced Technologies.