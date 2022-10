F1 | Red Bull: sanzione FIA scattata per 13 voci contestate

F1 | Budget cap: luci e (tante) ombre sulla sentenza Red Bull

La cifra contestata alla squadra campione del mondo nel rispetto del limite di spese alla fine è stata spiegata in quello che è diventato un accordo fra FIA e Red Bull: ma la sanzione di sette milioni di dollari è una multa che va alla FIA e non riduce la disponibilità della squadra, così come la limitazione di lavorare in galleria apre la possibilità di sviluppare la monoposto in altre aree tecniche come la riduzione di peso. E' evidente che è necessario riscrivere alcune regole se non si vorranno altri casi.