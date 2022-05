F1 | Red Bull respira meglio con lo sfogo in più nelle pance

La Red Bull non vuole avere problemi di affidabilità nel GP di Monaco: la squadra di Milton Keynes ha fatto un passo indietro nell'estremizzazione del peso, per evitare che l'eccessivo alleggerimento della RB18 possa riproporre i problemi che hanno reso difficoltosa l'apertura dell'ala mobile di Max Verstappen bel GP di Spagna.

L'ala posteriore della Red Bull Racing RB18 Photo by: Uncredited

Nel Principato il team di Milton Keynes ha portato un'ala posteriore più tradizionale e nel primo turno di prove libere l'olandese non ha sofferto particolari problemi, lavorando in particolare per la gara, lasciando a Sergio Perez il compito di andare in caccia delle Ferrari.

Agli osservatori non è sfuggito che in coda alla carrozzeria che unisce la fiancata al cofano motore, poco davanti al braccio anteriore del triangolo inferiore, è comparso uno sfogo dell'aria calda che finora non si era mai visto. Una precauzione più che logica considerati i 31 gradi di aria e i 54 gradi di asfalto che si sono registrati durante il primo turno di libere.

Red Bull Racing RB18: modificato l'angolo di sterzo per girare nel tornante del Loews Photo by: Uncredited

Ovviamente c'è stato un adeguamento dell'angolo di sterzo per consentire a Max Verstappen e Sergio Perez di affrontare il tornante del Loews e la Rascasse: è stata cambiata la geometria della sospensione anteriore per superare agevolmente una piega che non si ritrova in nessun altro tracciato del mondiale.

Dettaglio della vaschetta del liquido dei freni nella pancia sulla Red Bull Racing RB18 Photo by: Giorgio Piola

Fra le curiosità sulla RB18 ci era sfuggita la collocazione di una vaschetta del liquido dell'olio dei freni all'interno delle pance, subito dietro al cono anti-intrusione superiore in una zona della monoposto molto protetta in caso di impatto.

E' pensabile che ci sia una vaschetta per parte considerando che l'impianto frenante è sdoppiato nella gestione dei treni. Solitamente le vaschette sono collocate nella parte anteriore della vettura a sbalzo del telaio. Adrian Newey ha pensato bene di portare certi pesi verso il centro vettura, riducendo le canalizzazioni.