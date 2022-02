F1 | Red Bull RB18: Oracle nuovo title sponsor del team

Red Bull Racing ha svelato il nuovo title sponsor che prende il posto di Honda a partire dalla stagione 2022. Si tratta di Oracle, gigante tecnologico statunitense.

Da ora in poi il team di Milton Keynes sarà nominato Oracle Red Bull Racing. Oracle succede a Infiniti, che è stato title sponsor dal 2013 al 2015 e Aston Martin (2018-2020). Honda, invece, è stato aggiunto al nome del team solo nella stagione 2021.

Oracle si è legata a Red Bull Racing lo scorso marzo. All'epoca l'accordo venne annunciato come una partnership pluriennale, ma ora le cose sono cambiate e l'accordo è stato modificato. Stando a quanto riportato da Associated Press, l'accordo tra le parti sarebbe di 100 milioni di dollari all'anno per 5 anni. Una cifra molto alta che andrà a rimpinguare le casse del team che ha sede in Inghilterra.

Oracle è stato sponsor di un team di punta nell'America's Cup, il Team USA di Larry Allison, fondatore stesso dell'azienda. Oltre alla manifestazione più celebre al mondo dedicata a imbarcazioni a vela, Oracle ha sponsorizzato per anni la Oracle Arena, ovvero il palazzo dello sport che nell'ultimo decennio ha ospitato le grandi imprese della franchigia NBA, i Golden State Warriors di Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green e guidati dall'allenatore ex giocatore di Chicago Bulls e San Antonio Spurs Steve Kerr.

Red Bull afferma che nel corso della stagione 2022 potrà utilizzare in modo esteso Oracle Cloud nelle sue aree operative più significative, tra cui la strategia di gara basata su analisi, lo sviluppo ottimizzato del motore, l'addestramento dei piloti alimentato dall'intelligenza artificiale e dal machine learning.

L'intenzione è aumentare ulteriormente la potenza di simulazione del team, aumentando la velocità di simulazione ed espandere sia il volume che la varietà dei dati he vengono analizzati.

Red Bull RB18: Oracle decisivo nel 2021 e nel futuro. Ecco come

Oracle Cloud sarà utilizzato anche da Red Bull Powertrains mentre si preparerà per i regolamenti 2026 attraverso la modellazione della camera di combustione della sua nuova power unit.

"Oracle Cloud ci ha permesso di prendere decisioni nel giorno della gara che hanno aiutato Max Verstappen a vincere il campionato piloti 2021", ha detto Christian Horner, team principal della Red Bull.

"Scoprire e reagire rapidamente alle opportunità è fondamentale per il nostro successo in pista e fuori, e Oracle è parte integrante di questo sforzo".

"Ogni elemento delle nostre prestazioni è guidato dall'analisi dei dati. Avere Oracle come nostro title partner dimostra la fiducia che abbiamo nella loro esperienza e la loro capacità di fornire un vero vantaggio competitivo".

Red Bull intende espandere la sua piattaforma di coinvolgimento dei fan, il Red Bull Racing Paddock, che ha già dato 35.000 premi digitali. Il capo marketing della Red Bull Racing Oliver Hughes ha detto che l'accordo: "Ci permetterà di portare avanti le nostre ambizioni per il coinvolgimento dei fan, un principio fondamentale della nostra strategia di marketing".

"Vogliamo portare i fan con noi nel nostro viaggio competitivo in F1, mettendoli al centro dell'azione di gara. L'innovazione e la tecnologia di classe mondiale di Oracle ci aiuterò a raggiungere questo obiettivo".