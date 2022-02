F1 | Red Bull RB18: la macchina che non c'è (e si vedrà a Barcellona)

La tendenza è ormai quella di giocare con le parole, cambiandone il loro significato con l’obiettivo di proporre una realtà diversa da quella che abbiamo davanti agli occhi. Dopo la gara da non chiamare gara, ovvero la Sprint Qualifying, e il test che però non è un test, ovvero lo shakedown di Barcellona, ecco la presentazione di una nuova monoposto dove a mancare è… la nuova monoposto.

Ogni squadra è ovviamente gelosa dei propri segreti tecnici, ed è comprensibile che ci sia la tendenza a rimandare fino all’ultimo istante l’esposizione pubblica di quelli che sono i risultati di lunghi mesi di lavoro.

Ciò che è meno comprensibile è vendere come la presentazione di una nuova monoposto un appuntamento dove la nuova monoposto non c’è. Sarebbe bastato dirlo, e nessuno sarebbe rimasto deluso.

L’evento proposto oggi dalla Red Bull è la presentazione di una nuova livrea, di nuovi sponsor (e la scomparsa dei loghi Honda), ed un’occasione per tornare a sentire il campione del mondo Max Verstappen insieme a Sergio Perez e Christian Horner.

Altra cosa è annunciare la nuova RB18, perché se quella che abbiamo visto è la nuova monoposto disegnata da Adrian Newey, si potrebbe ipotizzare che la straordinaria vena creativa del ‘genio’ si sia concessa una pausa sabbatica, visto che la vettura mostrata oggi assomiglia anche troppo alla show car mostrata dalla Formula 1 a Silverstone lo scorso mese di luglio.

La cosa più concreta dell’evento sono state le parole di Christian Horner, che ha riportato il tutto nel mondo reale con concetti validi anche in assenza della nuova monoposto.

“Per anni la nascita di una vettura è stata determinata dallo studio del regolamento tecnico e di quello sportivo – ha spiegato – mentre per la vettura 2022 per la prima volta abbiamo dovuto tenere conto anche del regolamento finanziario".

"Con le nuove modifiche al regolamento di quest'anno l'intera filosofia è cambiata, il che significa che ogni singolo componente è diverso dall'auto dell'anno scorso, e tutto è stato progettato e realizzato tenendo sempre presente l’impatto del budget cap”.

Poi Horner ha ammesso che quanto visto oggi non sarà poi ciò che vedremo in pista nel Gran Premio del Bahrain:

“Quando arriveremo alla prima gara, la RB18 sarà diversa da come appare oggi, e l'evoluzione sarà molto rapida man mano che avanzeremo nel corso della stagione. È una curva di apprendimento che salirà per tutti, sarà una gara sul fronte dello sviluppo che si svolgerà dalla prima all’ultima corsa in calendario".

"Crediamo di avere una buona macchina per il 2022, la RB18 sta prendendo vita e vederla oggi è fantastico. È stato un grande sforzo da parte della squadra e non vedo l'ora di vedere i risultati in pista. Abbiamo il numero uno sulla macchina, ora la sfida è mantenerlo e difendere il titolo conquistato da Max, il lavoro svolto nel 2021 ci ha galvanizzato e credo che sarà la giusta spinta per tuffarci nella stagione che ci attende nel modo migliore”.

Non ci sono molti dubbi sulla bontà del lavoro che ha svolto la Red Bull, e c’è da scommettere sulle parole di Horner in merito alle potenzialità del nuovo progetto.

La curiosità delle migliaia di appassionati che si sono collegati oggi per la presentazione della RB18 sarà accontentata nei test di Barcellona in programma tra due settimane, dove per la prima volta vedremo in pista la monoposto reale, probabilmente non ancora nella sua veste definitiva ma indubbiamente più vicina alla versione finale rispetto a quella presentata oggi.

