Red Bull RB16B: sul fondo si genera più carico

Sergio Perez ha fatto il suo debutto sulla Red Bull RB16B: il messicano si è trovato fra le mani una monoposto modificata rispetto alla vettura guidata ieri da Max Verstappen.

Gli aerodinamici di Milton Keynes, infatti, stanno lavorando per incrementare la downforce nel retrotreno per ritrovare il carico nel retrotreno, dopo gli interventi della FIA che dovevano far perdere circa il 10% della spinta verticale nel posteriore.

Sulla RB16 abbiamo visto apparire una serie di piccole appendici sul pavimento del fondo: ai cinque deviatori di flusso che avevamo già visto alla presentazione dietro al doppio soffiaggio longitudinale sul bordo d’uscita.

Oggi si è osservata una bandella piuttosto lunga montata in diagonale (freccia rossa) proprio alla conclusione dei soffiaggi, mentre in coda sono stati aggiunti altri due deviatori di vortice (freccia blu).

Questa inquadratura ci permette di notare anche il profilo verticale che scende dall’ala centrale che è il frutto della carenatura aerodinamica del cono anti-intrusione superiore: la freccia verde ci evidenzia un profilo che lavora in sinergia con la bocca della pancia molto svasata nella parte esterna.