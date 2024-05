F1 | Red Bull: quando il fattore Max diventa determinante

Al termine del giro che gli ha garantito una strepitosa pole position Max Verstappen ha alzato al cielo il pugno chiuso. Non capita quasi più, il campione del mondo vince gare e stampa pole position commentando via-radio con il tono il tono di voce che ci si immagina in una conversazione di routine.

A Imola, oggi, è stato diverso. La Red Bull, per quanto abbia migliorato la monoposto rispetto alle prove di venerdì, non era da pole position. Le simulazioni fatte dagli avversari prima delle qualifiche vedevano davanti la McLaren con un piccolo margine sulla Ferrari, a sua volta con un altrettanto piccolo gap sulla Red Bull. Tecnicamente i dati hanno detto la verità, ma nel mondo digitale non c’è la variabile Verstappen.

Il giocatore del Bologna FC Joshua Zirkzee consegna a Max Verstappen, Red Bull Racing, il premio Pirelli per la Pole Position Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“È stata una sorpresa – ha ammesso Helmut Marko - non credevamo alla possibilità di far nostra questa pole, le modifiche ci hanno permesso di migliorare la macchina, ma è stato Max ad essere incredibile. Dobbiamo ringraziare anche Hülkenberg, che ci ha dato una bella scia”. In Q3 Verstappen è salito in cattedra con il primo set di soft e si è portato al comando, con 70 millesimi su Norris ed un decimo su Leclerc. Margini ridotti per pensare a una pole già in tasca.

Nell’ultimo e definitivo assalto Verstappen (nel giro d’uscita) è arrivato alla Rivazza ha visto sfilare Hulkenberg nel suo giro lanciato. Una volta lanciatosi sul rettilineo dei box ha sfruttato perfettamente la scia della Haas (che ha proseguito a velocità sostenuta dopo aver tagliato il traguardo), guadagnando un decimo rispetto al suo giro precedente.

Nel secondo settore ha limato ancora 80 millesimi, ed ha stampato il tempo che gli ha permesso di ottenere la pole position con 0”074 di vantaggio su Piastri. “Io e Max ci siamo aiutati a vicenda – ha spiegato Hulkenberg dopo le qualifiche – lui mi ha dato la scia sia in Q2 che in Q3, ed io ho ricambiato il favore. A volte hai bisogno del supporto dei colleghi!”.

“Prima delle qualifiche avevo detto a Max: ‘Questa volta abbiamo bisogno di un giro magico da parte tua’”, ha proseguito Marko. Anche il suo ingegnere di pista, Giampiero Lambiase, lo ha stuzzicato scommettendo che non avrebbe ottenuto la pole, a quanto pare puntando una somma garantita di nascosto dallo stesso Marko. Stuzzicare Max a quanto pare funziona molto bene, l’esultanza finale è stata la prova che realmente, sia lui che la squadra, non erano certi di poter ottenere il miglior tempo. Oggi, su una pista tecnica come Imola, c’è voluta astuzia e una grande dose di talento per portare la Red Bull in vetta. Il confronto con Sergio Perez (fuori dalla Q3) è li a confermarlo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

In Red Bull la tattica della prudenza sembra funzionare, al punto che Marko (a differenza di altre occasioni) non vede Max favorito nella gara di domani: “I long-run, che abbiamo provato anche in FP3, non sono stati particolarmente buoni”.

Verstappen avrà però un vantaggio cruciale sulla pista di Imola: partire davanti a tutti. “Su questo tracciato la ‘track position’ conta quasi come a Monte Carlo”, ha sottolineato Norris. Sulla carta avere la possibilità di scappare è il migliore dei bonus, garantisce di poter gestire il ritmo e di avere aria pulita.

Ma in Red Bull possono contare soprattutto su un Verstappen stellare. Nel paddock molti addetti ai lavori sostengono che con lui al volante la Mercedes e l’Aston Martin sarebbero spesso a podio, o che la Racing Bull sarebbe stabilmente in zona punti, e via di questo passo, arrivando a sostenere che il dominio tecnico degli ultimi anni, che ha permesso a Max di macinare trionfi, non ha permesso a Verstappen di rendere chiaramente visibile il suo talento. A dirlo non sono tifosi dell’olandese, ma professionisti che da anni frequentano le piste in tutto il mondo. Restano teorie, ovviamente, ma giornate come quella vissuta oggi ad Imola spingono in quella direzione.