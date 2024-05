F1 | Red Bull: presa la decisione di confermare Perez per un anno

La decisione da parte di Red Bull sembra presa: Sergio Perez sarà confermato al via del mondiale 2025 al fianco di Max Verstappen. Nelle ultime settimane sia Christian Horner che Helmut Marko hanno più volte sottolineato di non avere alcuna fretta di ufficializzare chi sarà al fianco del campione del mondo nel 2025, ma tutti i movimenti di mercato indicano che Perez manterrà il suo posto. A Monte Carlo Checo ha vissuto il peggiore fine settimana della stagione, ma un weekend da dimenticare non influenzerà le scelte della squadra.

“Non ci basiamo di certo su un weekend – ha confermato Horner – se aspetteremo ancora un po' (ad ufficializzare la scelta) sarà solo per una questione di tempistiche interne”.

Marko ha fornito un’indicazione più precisa, lasciando intendere che entro il Gran Premio di Spagna sarà tutto chiaro. Nel paddock si dà per scontato che Perez resterà in Red Bull per la quinta stagione, una convinzione rafforzata dall’interruzione delle trattative con tutti i piloti che avrebbero potuto rappresentare delle scelte alternative. In quest’ottica si legge anche la situazione di Carlos Sainz, oggi diviso tra la possibilità Audi e quella Williams, una tacita conferma che le porte Red Bull sono chiuse.

Ecco cosa resta della Red Bull RB20 di Perez dopo il crash a Monte Carlo Foto di: Red Bull Content Pool

C’è chi ha storto il naso davanti alla probabile conferma di Perez, ritenendo il suo rendimento non all’altezza della monoposto che ha a disposizione. In Red Bull sono molto chiari, ciò che chiedono al messicano è di contribuire alla conquista del mondiale Costruttori.

“Dobbiamo assicurarci di avere sempre due monoposto in zona punti – ha confermato Horner - non possiamo ignorare la minaccia che arriva da Ferrari e McLaren in entrambi i campionati. Ma nelle prime sei gare Checo è stato molto forte, qualificandosi in prima fila, salendo sul podio e in generale garantendo un ottimo rendimento. Dobbiamo fare in modo che questo accada con regolarità”.

L’ultima cosa di cui oggi la squadra ha bisogno è una variabile che possa cambiare gli equilibri creati non senza fatica. Dopo la tempesta abbattutasi sul team lo scorso inverno, la stabilità è diventata un imperativo, e Perez ha confermato nell’ultimo anno di aver trovato una certa sintonia con Verstappen. Il clima di lavoro nel box è ottimo, e nessuno oggi nel team vuole prendersi il rischio di una scelta che potrebbe cambiare l’atmosfera.

Il rinnovo sarà quasi certamente per una sola stagione, contro il biennio garantito dai due contratti precedenti. Nel futuro della squadra ci potrebbe essere Yuki Tsunoda, ma in generale Horner preferisce poter valutare il mercato piloti anche il prossimo anno in vista di potenziali accordi mirati al lungo periodo.