F1 | Red Bull: Perez vola verso il rinnovo per il 2023

Sette giorni possono cambiare uno scenario. Una settimana fa Sergio Perez aveva lasciato Barcellona con una buona dose di frustrazione, una delusione che il messicano non era riuscito a nascondere dopo la bandiera a scacchi di Montmelò.

Per due volte il muretto box gli aveva chiesto di dare strada a Max Verstappen, e Checo si è sentito privato della possibilità di poter far suo il Gran Premio di Spagna. Solo sette giorni dopo Perez sembra in un mondo diverso, esaltato dal successo ottenuto nel Principato e da un futuro che sembra offrire molte più certezze. “Questa è la Formula 1 – ha commentato dopo il successo di Monaco – si passa da un estremo all’altro in un attimo”.

Nell’arco di pochi giorni Perez ha centrato quella che per ora è la vittoria più prestigiosa della sua carriera, è salito nelle zone alte della classifica di campionato (-15 da Verstappen e -6 da Leclerc), e ha definito il suo futuro.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing , Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Dopo la gara è stato chiesto a Max se la rimonta di Perez nella classifica di campionato potrebbe portare a dei cambiamenti nel rapporto tra lui ed il compagno di squadra, e terminata al domanda Sergio è intervenuto. “Siamo ancora innamorati, vero Max?”. “Assolutamente si – ha risposto l’olandese – perché dovremmo cambiare? E quello che hai fatto oggi credo che sarà d’aiuto (per il rinnovo)”.

Christian Horner dopo la gara nel Principato ha parlato di una check-list ormai completata: “Checo ha ‘spuntato’ molte delle voci che avevamo in sospeso – ha confermato il team principal della Red Bull - non vediamo motivi per guardare al di fuori del tandem di piloti che abbiamo, ma vi informeremo sui piani 2023 al momento opportuno. Quando ci sarà qualcosa da dire su Checo, la diremo”. Non è una conferma, ma ci assomiglia molto, un’estensione di contratto che Perez ha meritato sul campo in questa prima fase di campionato. La firma, se non è già stata messa nero su bianco, arriverà presto.

Lo sorso anno dopo sette gare Perez era già 47 punti dietro Verstappen, quest’anno il margine è meno di un terzo. Si è parlato di un Checo maturato, ma in realtà il cambio di passo è dovuto al feeling che il messicano ha subito trovato con la RB18.

Il vincitore della gara Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Il cambio regolamentare ha costretto i piloti ad una sorta di reset, tutti hanno dovuto iniziare da zero il processo di affiatamento con una nuova generazione di monoposto, mentre dodici mesi fa Verstappen era già totalmente a suo agio con una vettura derivante da quella 2020, che era stata sviluppata seguendo le sue indicazioni. In più c’è il naturale processo di ambientamento ad una realtà molto particolare come quella della Red Bull dopo aver trascorso ben sette stagioni alla Racing Point, un passaggio che ha richiesto del tempo.

Il Perez versione 2022 offre più garanzie alla squadra, che in questa stagione punta alla conquista del titolo costruttori sfuggito lo scorso anno. Dodici mesi fa fu proprio la differenza di punti tra Bottas e Perez a consentire alla Mercedes di far suo il mondiale, ma l’inizio di questa stagione sta confermando un Checo molto più vicino alle performance del suo compagno di squadra. Uno scenario perfetto, almeno per ora, nel quale il rinnovo di contratto (come avvenuto nel caso di Sainz come la Ferrari) è la scelta più logica e utile agli interessi della squadra.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool