F1 | Red Bull: Perez con le nuove pinze per la rimonta

La Red Bull per le qualifiche bagnate aveva deciso di non montare le nuove pinze che la squadra ha sviluppato insieme alla Brembo e che hanno fatto il loro debutto nelle prove libere del GP del Canada.

La pioggia battente e le basse temperature, infatti, avevano consigliato di effettuare la sessione cronometrata per la definizione della griglia con le solite pinze dei freni, vale a dire quelle lucide tipiche del colore dell’alluminio litio il materiale tradizionale con cui si realizzano i caliper.

Se i meccanici non hanno potuto mettere le mani sulla RB18 del poleman Max Verstappen, invece hanno potuto lavorare sulla macchina di Sergio Perez. Ieri il messicano ha sbattuto contro le barriere con l’anteriore, causando l’interruzione della Q2 con una bandiera rossa, per cui la squadra di Milton Keynes è potuta intervenire sulla monoposto numero 11 per ripristinare le parti danneggiate.

Nel box Red Bull questa mattina hanno ripristinato la RB18 di Sergio Perez dopo il crash di ieri Photo by: Giorgio Piola

La Red Bull ha dovuto ricostruire la parte frontale della macchina e nella lista della spesa sono state inserite anche le pinze anteriori nuove, facilmente riconoscibili per il colore più scuro per effetto del trattamento a cui sono state sottoposte per favorire la dispersione del calore all’interno del cestello ed evitare i problemi di surriscaldamento nei corner che si sono registrati sulla RB18.

Sergio Perez, quindi, avrà un impianto frenante da poter sfruttare più a fondo rispetto a Verstappen: il direttore tecnico Pierre Waché ha voluto offrire al pilota messicano la possibilità di spingere al massimo nella rimonta che sarà chiamato a fare in gara su un tracciato molto selettivo per i freni come quello di Montreal.

Evidentemente, il diverso colore della pinza dalla FIA non è considerato una modifica, visto che per regolamento sulle macchine incidentate e riparate nel regime del parco chiuso si debbono montare parti uguali a quelle danneggiate. Il disegno delle pinze è identico, ma non il modo in cui sono state sottoposte ai trattamenti.

Dettaglio della nuova pinza dei freni Red Bull Racing RB18 Photo by: Giorgio Piola Dettaglio della pinza dei freni Red Bull RB18 non trattata Photo by: Giorgio Piola

Il ruolo di Checo sarà strategico: eventualmente dovrà tenere a bada il ritorno dalle retrovie di Charles Leclerc con la Ferrari, mentre cercherà di risalire nel gruppo per guadagnare punti utili nella partita per il mondiale Costruttori.