Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | Red Bull: pancia più spiovente per lo slot nell'estrattore La squadra di Milton Keynes non ferma lo sviluppo della RB18 che progredisce gara dopo gara con modifiche di micro aerodinamica: a Baku la coda della fiancata è più spiovente per favorire l'ingresso del flusso in uno slot a forma di L rovesciata che è stato aperto ai lati dell'estrattore. C'è anche un piccolo tirante per irrigidire il marciapiede del fondo e ridurre ulteriormente il porpoising.