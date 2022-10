F1 | Red Bull non si ferma: ancora novità sul fondo della RB18

F1 | Galleria di errori Red Bull, ma Max rischiava di essere ultimo

Max è solo ottavo in griglia di partenza, mentre avrebbe potuto firmare la pole position del GP di Singapore, oppure scattare in fondo alla griglia di Marina Bay. Il muretto di Milton Keynes ha richiamato l'olandese ai box mentre stava facendo il miglior tempo, perché nel serbatoio non ci sarebbe stato il litro di benzina per le verifiche. Verstappen ha fatto un giro in più del previsto e gli ingegneri sono stati freddi nel tamponare uno sbaglio che poteva costare molto più caro della quarta fila.