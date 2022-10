F1 | Red Bull: Max aspetta l'asciutto, Perez è già fiducioso

Dopo due anni di attesa il circus della Formula 1 è finalmente tornato sullo splendido tracciato di Suzuka ed oggi ha preso il via il weekend del GP del Giappone con le prime due sessioni di prove libere.

A farla da padrone è stato il meteo, con la pioggia che ha condizionato entrambi i turni e visto svettare a sorpresa al termine delle FP1 Fernando Alonso, mentre nelle FP2 sono state le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton a fare la voce grossa.

In condizioni da bagnato non hanno invece brillato le Red Bull, ma sia Max Verstappen che Sergio Perez hanno sfruttato la giornata girando con serbatoi pieni per verificare il comportamento della monoposto in ottica gara.

Il campione del mondo ha chiuso le FP1 con il sesto riferimento ed un ritardo di 1 secondo dal crono firmato Alonso, mentre nelle FP2 Max è risalito in classifica sino a piazzarsi alle spalle delle due Mercedes con un gap da Russell di 8 decimi.

“Naturalmente mi sarebbe piaciuto girare sull’asciutto per avere dei riscontri più rappresentativi, ma è sempre bello essere qui” ha dichiarato Verstappen a fine giornata.

L’olandese, che proprio a Suzuka ha il secondo match point per chiudere in anticipo la pratica campionato, ha ammesso che avrebbe voluto girare sul bagnato per comprendere meglio il comportamento della Red Bull al limite e spera nella giornata di domani quando le previsioni meteo portano cielo sereno.

“Per fortuna il tempo non è stato un disastro. Almeno abbiamo potuto girare e provare un po' di cose, ma sì, in termini di velocità sul bagnato è sempre difficile capire a che punto sei”.

“Abbiamo provato solo le cose basilari e per questo motivo non vedo l'ora che arrivi domani per vedere come possiamo essere all'asciutto”.

“In pratica domani si riparte da zero sull'asciutto, ma è la stessa cosa per tutti e non credo che farà grandi differenze”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Meno deluso al termine del venerdì è apparso il vincitore del GP di Singapore Sergio Perez. Il messicano, che ha chiuso la FP2 con il quarto crono in 1'42’’834 ed un ritardo di appena 48 millesimi dal compagno di squadra, ha sottolineato come la Red Bull sia sembrata già in ottima forma in condizioni di pista bagnata.

“Nel complesso credo che siamo riusciti a interpretare bene queste condizioni. Penso che siamo abbastanza a nostro agio in queste condizioni. Abbiamo una buona idea di cosa fare. Quindi la pioggia non dovrebbe essere uno svantaggio per noi”.

Checo si è poi concesso un momento da pilota senza filtri quando ha esaltato il layout di Suzuka definendo quella giapponese la migliore del calendario per la gioia di tutti quei fan con qualche capello bianco in testa che stentano a comprendere la presenza di tracciati insignificanti come quelli di Miami o Jeddah.

“Questa pista è sempre una sfida e col bagnato rappresenta una sfida in più. È fantastica, credo sia la migliore pista del mondo”.