F1 | Red Bull: le RB18 arrivano già pronte da Milton Keynes

La Red Bull ha i garage chiusi nella pit lane di Barcellona. Il motivo? È piuttosto semplice: le due RB18 arriveranno nella notte da Milton Keynes già rialzate, perché la squadra ha sfruttato fino all’ultimo il tempo per deliberare le ultime parti nuove, mentre i meccanici allestivano le vetture nel reparto montaggio.

Nel paddock del Montmelò si respira un’aria speciale, di attesa come se si fosse al primo giorno di scuola e non al sesto appuntamento di un mondiale di F1 che ha già impresso un orientamento alla stagione. La Mercedes si è fermata al Paul Ricard con la W13 per effettuare il secondo filming day con George Russell, mentre i bilici erano in viaggio per la Catalunya da Brackley.

La Ferrari la giornata per le riprese commerciali l’ha spesa venerdì scorso a Monza con Charles Leclerc che è stato chiamato a valutare una serie di soluzioni utili alla delibera del pacchetto di novità che la Scuderia ha portato in Spagna nel tentativo di recuperare i due decimi che la Red Bull ha guadagnato e mantenuto dopo Imola.

La Aston Martin schiererà una macchina per Lance Stroll che abbandona il doppio fondo per trasmigrare alle pance spioventi. Insomma Barcellona chiama e la F1 risponde con una serie di novità che saranno introdotte e che stravolgono le macchine che avevamo scoperto nei test invernali pre-season.

Con tutto questo bailamme la Red Bull non poteva restare indietro: gli ingegneri di Adrian Newey forse non porteranno un pacchetto di aggiornamenti come quelli di Ferrari e Mercedes, ma certo a Milton Keynes non sono rimasti con le mani in mano con l’obiettivo di proseguire l’opera di dimagrimento della RB18.

A Imola un intervento importante sul fondo aveva permesso un risparmio di quasi quattro chili, mentre in Spagna le modifiche riguarderanno alcune parti meccaniche per avvicinare la vettura al peso minimo di 798 kg.