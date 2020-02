Red Bull: la RB16 ci mette il... becco

La Red Bull non vuole giocare il ruolo del terzo incomodo. A Milton Keynes ambiscono al mondiale e si sentono gli sfidanti della Mercedes. Ecco la prima immagine della RB16 che oggi viene presentata a Silverstone.

La monoposto disegnata da Adrian Newey è il frutto di un'estremizzazione della vettura spinta con il motore Honda che bene aveva fatto alla fine della scorsa stagione.

I "bibitari" colpiscono con una macchina che presenta soluzioni molto interessanti come il muso che ha un nasino molto prospicente, ma terribilmente stretto con due soffiaggi verticali utili ad alimentare l'S-duct.

Si tratta di un qualcosa di nuovo, come è nuovo per la Red Bull il "cape" in stile Mercedes. Ovviamente colpiscono le pance molto strette dietro alle spalle dei piloti: la RB16 ha l'ambizione di essere una monoposto che punta al mondiale. Insomma ci vuole mettere il... becco.

