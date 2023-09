F1 | Red Bull: la profezia di Russell sta diventando realtà

La domanda, prima ironica poi sussurrata, adesso è oggetto di discussioni decisamente serie tra gli addetti ai lavori. La Red Bull riuscirà a vincere tutti i Gran Premi del calendario 2023? “Ci sono tanti elementi che determinano una vittoria – ha commentato Christian Horner – c’è da mettere in conto l’affidabilità, un po' di fortuna, la strategia, i pit-stop, il ritmo di gara, sono davvero tanti tasselli, e basta che uno non sia al suo posto per far saltare il tutto”.

La sera del 5 marzo, in Bahrain, subito dopo la conclusione del primo Gran Premio stagionale, George Russell nelle consuete interviste post-gara fu il primo a intravedere lo scenario che ha preso forma nei mesi successivi.

Alla domanda in merito a chi avrebbe potuto impensierire la Red Bull nella corsa al titolo mondiale, il pilota della Mercedes rispose in modo lapidario: “La Red Bull ha già messo le mani su questo campionato, nessuno potrà combattere con loro questa stagione. E sono pronto a scommettere che vinceranno ogni singola gara. Dopo aver visto quanto hanno fatto oggi, non credo che nessuno potrà anche solo sfidarli”.

Sembrò una battuta, o al massimo una forma di scaramanzia, ma nelle 13 gare disputate dopo quella sera di Sakhir, quanto previsto da Russell ha trovato conferma. Il discorso si è fatto serio, perché nell’arco di 14 Gran Premi, disputati su layout diversi e in condizioni differenti, in termini di lotta per la vittoria non è cambiato nulla. Non ci sono stati problemi di affidabilità, di gestione, piste ostiche o scenari avversi. “Non abbiamo fatto cadere la palla – ha commentato Horner – finora siamo riusciti a lavorare con continuità ad un livello incredibilmente alto, e questo è qualcosa che non si era mai visto prima”.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1a posizione, Helmut Marko, Consulente, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Se qualche avversario ha iniziato ad allinearsi alla visione di Russell è perché gara dopo gara non ha mai intravisto crepe in un meccanismo perfetto, anche sul fronte affidabilità finora non c’è stato il minimo allarme. “Dobbiamo anche considerare che i valori in campo in termini di performance nelle prossime gare sono destinate a rimanere sostanzialmente gli stessi – ha commentato un ingegnere di una squadra avversaria – gli sviluppi saranno pochi, in alcuni casi del tutto assenti, quindi è difficile ipotizzare anche un piccolo avvicinamento da parte di chi li insegue”.

C’è però il parametro dell’imprevedibilità, sotto forma di un contatto, di una safety car che entra in pista al momento sbagliato o di un errore dei piloti. “Un giorno verremo battuti – ha commentato Horner - è inevitabile, è solo una questione di quando accadrà. Da parte nostra proveremo a posticipare il più possibile quel momento. Gara dopo gara c’è sempre un po' più di aspettativa per mantenere viva questa straordinaria serie di risultati, pensare che abbiamo vinto tutti i 14 Gran Premi disputati questa stagione, e ben 24 degli ultimi 25, beh, è davvero incredibile. Stiamo facendo la storia e non capita spesso di avere la possibilità di farlo”.

Un problema, però, a Milton Keynes c’è. “Ad inizio stagione abbiamo ordinato un nuovo mobile, di quelli per esporre i trofei – ha confidato Horner – ma lo abbiamo già riempito! Dovremo fare un altro ordine, ma credo che ce ne occuperemo a campionato finito, sono superstizioso, e non mi piacciono gli armadi vuoti…”.