F1 | Red Bull KO: ecco cosa è successo alle RB18

Le apparenze, spesso, ingannano. Lo deve aver capito bene anche la Red Bull, che nella prima uscita stagionale nel Mondiale 2022 di Formula 1 svolta ieri a Sakhir, sede del Gran premio del Bahrain, ha raccolto zero punti. E questa di per sé sarebbe una notizia clamorosa, perché la RB18 affidata al campione del mondo Max Verstappen e a Sergio Perez aveva fatto vedere subito di essere una delle vetture nate meglio di questa nuova generazione, se non addirittura il punto di riferimento per tutte le altre.

A rendere il tutto più sconvolgente, però, è il doppio ritiro maturato in pochi giri nella parte finale del Gran Premio del Bahrain. Un duplice KO che pesa tantissimo non ancora nei Mondiali - siamo appena alla prima di 23 uscite - quanto su una certezza che si è sfaldata in meno di 57 giri: la RB18 non è solida come avevamo ipotizzato e capito in questo avvio di stagione.

Facciamo un breve passo indietro. Red Bull è stato uno dei team che ha girato di più nei test di Barcellona, ma anche in quelli di Sakhir, svolti appena una settimana prima del gran premio. Poi, però, con l'innalzamento delle potenze dei motori qualcosa è andato storto.

Al termine del GP del Bahrain, aperte le RB18 ritirate di Verstappen e Perez, il team di Milton Keynes ha capito quanto accaduto alle due monoposto. Nei serbatoi c'era ancora tanta benzina E10, un quantitativo sufficiente per terminare agevolmente la gara senza troppi patemi. A fermare Verstappen e Perez è stato dunque un problema alla pompa dell'alimentazione del carburante. Almeno così sembrava poter essere.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

A quel punto per il team scatta l'operazione per mettersi al riparo da ulteriori eventi simili già nel fine settimana di Jeddah. Helmut Marko ha spiegato a Motorsport.com la situazione: "Sospettiamo che il problema sia derivante dalla pompa del carburante su entrambe le monoposto. Questa non è una componente realizzata in Red Bull, ma da un fornitore. Non abbiamo mai avuto problemi simili. Questa è una cosa strana".

Stando però a quanto raccolto da Motorsport.com, sembra che le pompe standard fornite non siano state la causa del ritiri delle RB18. I problemi devono così derivare da altre parti.

Quindi, come e perché le auto di F1 hanno componenti standard nei loro complicatissimi sistemi di alimentazione?

In termini semplici, il carburante viaggia attraverso una pompa di sollevamento (o pompe di sollevamento) a un collettore, poi a una pompa di innesco (o pompa centrale) che aumenta la pressione, e poi dal serbatoio a una pompa ad alta pressione che alimenta il V6.

Mentre i nuovi regolamenti venivano formulati - originariamente per il 2021 - è stato concordato che le pompe di innesco e ad alta pressione e alcuni pezzi associati erano aree in cui aveva senso utilizzare parti standard, in gran parte per ragioni di costo, evitando spese di sviluppo.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Inoltre le parti standard avrebbero permesso alla FIA un maggiore controllo di ciò che le squadre stavano facendo, e dato quanto siano sensibili il flusso e l'uso del carburante in termini di regolamentazione, questa era una considerazione chiave.

Nel 2019 la FIA ha indetto una gara d'appalto per due elementi principali del sistema di alimentazione, e i contratti sono stati vinti da aziende con una lunga storia nella pitlane della F1.

Nel dicembre di quell'anno il World Motor Sport Council ha osservato che: "A seguito della preselezione di Magneti Marelli per la pompa del primer del carburante e di Bosch per la pompa del carburante ad alta pressione e le tubazioni da parte del consiglio il 30 luglio 2019, è stata condotta una fase di consultazione con i team, i produttori di power unit e i due potenziali fornitori sotto l'arbitrato del dipartimento tecnico della FIA. Oggi, il consiglio ha proceduto alla nomina finale dei due fornitori".

La formulazione qui è importante - sarebbe sbagliato caratterizzare quelle pompe standard come elementi "forniti dalla FIA". L'organo di governo ha agito come intermediario, e le squadre e i produttori di PU hanno avuto la loro voce nella finalizzazione della scelta.

Le pompe sono classificate dalla FIA nel regolamento 2022 come SSC, o componenti di fornitura standard: "La/e pompa/e di adescamento, la pompa ad alta pressione, i misuratori di flusso di carburante e i sensori di pressione e temperatura sono SSC, come richiesto dalla FIA e specificato nell'appendice del regolamento tecnico e sportivo.

"Tutti i tubi flessibili e i loro raccordi tra la/e pompa/e del primer e la pompa ad alta pressione sono SSC, come richiesto dalla FIA".

I sistemi di alimentazione contengono anche alcuni elementi che sono OSCs, o componenti open source, dove le squadre fanno i propri ma devono mostrare i disegni ai rivali e potenzialmente consentire loro di essere copiati - la pompa di sollevamento è un esempio, e potrebbe ancora emergere che era la causa dei problemi di domenica.

"Le parti standard sono in quel sistema a bassa pressione", dice il direttore tecnico di AlphaTauri Jody Egginton.

"E poi ci sono parti specifiche della squadra in quel sistema. Alcune di queste parti sono OSC, quindi si forniscono i dettagli di quelle alla FIA, così le altre persone possono vederle. Ma è tutto abbastanza semplice ciò che si può e non si può fare, ed è ben definito".

"È molto più controllato e regolamentato rispetto al passato, il che è positivo. La gamma di cose che si possono fare ora è limitata, rispetto a un certo numero di anni fa".

"Alcune delle tubature sono specificate come parti di fornitura standard, o forniamo dettagli di lunghezze di tubature e impianti idraulici. Il collettore è specifico per l'auto, così come la cella a combustibile. Le parti meccaniche sono standardizzate, ma con i pezzi che le circondano c'è un certo livello di libertà".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Dopo che i test delle nuove auto hanno preso il via a Barcellona, alcune squadre hanno avuto problemi legati alla pompa del primer.

Pochi dettagli sono emersi in pubblico, anche se il capo della Haas Gunther Steiner ha notato che il primo giorno di test: "Al mattino abbiamo avuto un problema alla pompa del carburante, una perdita interna nel serbatoio, quindi la pressione non era giusta".

Si ritiene che anche la Ferrari abbia avuto un problema durante il test in Bahrain. Il problema è stato indagato capito, e in collaborazione con la FIA, contromisure sono state messe in atto in tutte le squadre.

Un'indicazione pubblica formale che c'erano preoccupazioni è venuto dopo le qualifiche in Bahrain in un documento insolito dal controllo di gara.

Ha detto alle squadre con auto in Q3: "Solo per questo evento e in contraddizione con i requisiti dell'articolo 40.6 del regolamento sportivo FIA F1, sarete autorizzati a ritardare la copertura delle vostre auto un'ora più tardi di quanto richiesto al fine di ispezionare la pompa del carburante SSC".

In altre parole, quell'ora in più prima che le auto andassero a letto durante la notte è stata fornita espressamente in modo che, come misura precauzionale, le squadre potessero guardare la pompa del primer (le auto non in Q3 potrebbero essere ispezionate durante la sessione finale).

Tuttavia, nessun cambio di pompa durante la notte è stato notato dalla FIA quando la lista delle parti cambiate in parco chiuso è emersa poco prima della gara.

"Era un'ispezione extra sulla pompa del primer in tutta la griglia", ha detto Egginton. "Non è specifico per nessuna squadra. E abbiamo avuto l'opportunità di farlo durante il fine settimana, e penso che lo faremo per un paio di gare, fino a quando la gente sarà soddisfatta dell'affidabilità".

"La FIA ha voluto assicurarsi che non fosse qualcosa che è un difetto comune. Siamo abbastanza soddisfatti, abbiamo firmato un paio di pompe nei test, le abbiamo corse qui, coglieremo l'opportunità di firmare altre pompe".

"Ma con il formato attuale del fine settimana hai meno tempo per lavorare sulla macchina. Quindi è un passo ragionevole per assicurarsi di essere a posto, non addentrandosi in cose che non sono necessarie in un fine settimana. È abbastanza impegnativo per i ragazzi ora, per far girare le auto. Hai meno tempo a disposizione".

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Subito dopo la gara Horner ha lasciato intendere che la pompa del primer non era il problema che ha fermato le RB18 mentre confermava che la squadra ha fatto un'ispezione pre-gara.

"Sì, l'abbiamo fatto", ha detto quando gli è stato chiesto se la squadra ha colto l'opportunità offerta. "Ma penso che fosse una preoccupazione generale piuttosto che specifica per la Red Bull. Abbiamo solo bisogno di recuperare le auto, smontare il sistema di alimentazione e capire, perché sappiamo che il carburante era lì dentro".

"Penso che ci siano stati altri problemi di cui siamo stati informati. Era solo un'ispezione che volevamo controllare due volte".

"Quindi, naturalmente, è tutto soggettivo al momento fino a quando non smontiamo le auto e capiamo esattamente cosa ha causato il problema, e sospetto che sia simile su entrambe le auto, perché è troppo vicino e troppo simile un guasto".

C'è una buona probabilità che qualsiasi cosa sia successa sia legata alla temperatura. Domenica è stata la prima volta che le auto 2022 hanno affrontato una distanza di gara con il nuovo carburante E10 in condizioni reali, con i piloti spesso dietro altre auto. Cose come le alte temperature dei freni e del motore sono state un problema su e giù per la pitlane.

Forse non è stata una coincidenza che i guasti alla Red Bull siano avvenuti subito dopo che il campo era stato in condizioni di safety car. In passato, abbiamo visto le auto fermarsi quando qualcosa diventa troppo caldo quando si corre lentamente, soprattutto all'inizio della stagione.

Mantenere il carburante fresco è sempre una sfida per le squadre, perché come nota il regolamento, "l'uso di qualsiasi dispositivo a bordo della vettura per diminuire la temperatura del carburante è vietato".

Questa regola apparentemente proviene dall'era del motore termico, quando il carburante più freddo creava un vantaggio in termini di prestazioni che non si applica tanto agli attuali V6 turbo.

I fan ora devono aspettare un'analisi ufficiale per emergere dalla Red Bull, e la squadra può essere in una corsa contro il tempo per fare correzioni necessarie prima del GP dell'Arabia Saudita previsto già per questo fine settimana.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, retires Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images