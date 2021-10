F1: Red Bull in Turchia con una livrea celebrativa per Honda

La Red Bull cambia la propria livrea per il GP di Turchia. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia di Milton Keynes con un video rilasciato sui proprio profili social dove si intravede una cambio di colorazione netto.

Il classico blu opaco, adottato ormai da qualche anno, scompare per lasciare il posto al bianco ed al rosso della Honda. Il motivo di questo cambio? Un ringraziamento dedicato proprio alla Casa giapponese.

In questo weekend, infatti, si sarebbe dovuto correre il GP del Giappone che avrebbe rappresentato anche l’ultimo gara di casa per il costruttore nipponico che a fine anno abbandonerà ufficialmente la Formula 1.

La Red Bull, per tributare il dovuto omaggio alla Honda, ha deciso quindi di adottare la colorazione bianco rossa in ricordo della prima monoposto della Casa giapponese in grado di imporsi in Formula 1: la Honda RA 27.

La Red Bull non è la prima volta che adotta una livrea inedita in gara. Già nel 2008, in occasione del GP del Brasile, il team inglese aveva cambiato colorazione per sostenere l’organizzazione Wings for Life, mentre nel 2005 ha sfoggiato a Monaco la livrea Star Wars.

David Coulthard, Red Bull Racing RB4 Photo by: Sutton Images

Anche l’AlphaTauri cambierà colorazione per l’occasione e nell’alettone posteriore sarà presente la scritta “Grazie” in caratteri giapponesi.

Christian Horner ha voluto motivare questo cambio di livrea: “Eravamo tutti impazienti di dare ai fan giapponesi della Honda la possibilità di celebrare la nostra relazione di grande successo in Formula 1 nel GP di casa a Suzuka".

"Con la gara cancellata a causa della pandemia abbiamo deciso di rendere omaggio alla Honda portando un po' del suo patrimonio a Istanbul. La livrea scelta per le nostre auto rende omaggio al viaggio della Honda in F1 e speriamo di poter dare ai fan un'altra vittoria questo fine settimana con quei colori leggendari ".

Koji Watanabe, Chief Officer for Brand and Communication Operations alla Honda, ha dichiarato: "Tutti alla Honda sono estremamente delusi che il Gran Premio del Giappone sia stato cancellato, pur comprendendo e condividendo pienamente le ragioni di questa decisione".

"Oltre ad essere il nostro ultimo anno in F1 eravamo impazienti di correre sul circuito di Suzuka in un momento in cui entrambe le nostre squadre stanno ottenendo ottimi risultati. Inoltre i fan giapponesi erano particolarmente impazienti di vedere Yuki Tsunoda nella sua gara di casa".

"Sappiamo che una livrea speciale non può sostituire quello che sarebbe stato un fine settimana molto emozionante, ma speriamo che i fan della Honda in tutto il mondo, soprattutto quelli in Giappone, accetteranno questa livrea speciale come un piccolo segno del nostro ringraziamento per il loro continuo sostegno in tanti anni".

Teaser livrea Red Bull per celebrare la Honda 1 / 3 Teaser livrea Red Bull per celebrare la Honda 2 / 3 Teaser livrea Red Bull per celebrare la Honda 3 / 3