Red Bull: il nuovo fondo fa funzionare la RB16

Max Verstappen conta di essere il pungolo delle Mercedes in prima fila nel GP di Toscana.

L’olandese al Mugello ha ritrovato una RB16 competitiva dopo il passo falso di Monza: nel “Tempio della velocità” la vettura di Adrian Newey non era sembrata in forma, al di là dei problemi di motore che l’hanno avversata, mentre sui saliscendi del tracciato della Ferrari è nuovamente sembrata l’unica in grado di mettere in difficoltà le frecce nere.

Red Bull Racing RB16, dettaglio del nuovo fondo con undici slot Photo by: Giorgio Piola

Niente avviene per caso in F1: sulla Red Bull, infatti, ha fatto la comparsa un nuovo fondo che cambia l’andamento dei flussi e la generazione dei vortici nel bordo di uscita laterale del pavimento: sono spariti i binari longitudinali che verso le ruote posteriori si trasformavano in quattro slot a quarantacinque gradi, seguendo una tendenza molto diffusa.

Red Bull Racing RB16, dettaglio del vecchio fondo con i due binari che sono spariti al Mugello Photo by: Giorgio Piola

Sulla RB16, infatti, ora si osservano ben undici soffiaggi in diagonale per alimentare quella che è la minigonna pneumatica grazie alla quale è possibile “sigillare” con il suolo buona parte della superficie del fondo, potendo sfruttare l’incremento di carico che si genera con l’assetto Rake in curva.

Sarà interessante scoprire se la Red Bull riuscirà a reggere il passo delle W11 in gara su una pista che esalta chi sa gestire le gomme che vengono sottoposte a carichi laterali che arrivano a 5,6g alla Savelli.

Questa importante evoluzione aerodinamica sembra andare nella giusta direzione, tant'è che la RB16 è parsa meno ostica da guidare anche per Alexander Albon che scatterà in seconda fila accanto al compagno di squadra.