F1 | Red Bull: Horner "richiama" Newey, ma stabilizza Moneghan

Adrian Newey è a Monte Carlo per un piano di promozione della RB17, la hypercar che il “genio” ha completato, ma non ha esitato un attimo a infilarsi le cuffie nel box della Red Bull Racing per cercare di dare una mano a Max Verstappen e trovare un assetto decente sulla RB20 che saltava come un canguro. È il segno che non c’è stata una rottura traumatica dopo i fatti che hanno ammorbato l’aria all’interno del team di Milton Keynes dopo il caso Horner. Nei piani della squadra ci sono altre apparizioni programmate di Adrian: si dice Silverstone e Città del Messico, in un parallelo di programmi fra hypercar e F1.

A Monte Carlo si è rivisto anche un elemento di disturbo come Jos Verstappen e per il momento non sparato le sue bombe che potrebbero essere destabilizzanti in una squadra che ha bisogno di ritrovare la tranquillità, visto che sembra aver perso il vantaggio tecnico di cui la Red Bull poteva fare sfoggio a inizio stagione.

Jos Verstappen è tornato nel paddock di F1: eccolo con Helmut Marko Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Il team principal Christian Horner sta cercando di stabilizzare la squadra: con l’uscita di Adrian Newey, il manager inglese ha cercato di stringere i bulloni dello staff tecnico. Sono stati prolungati gli accordi di Pierre Waché come direttore tecnico e di Enrico Balbo come responsabile aerodinamico oltre a BenWaterhouse, capo dell’ingegneria. Il francese ha rinunciato alle lusinghe della Ferrari che lo voleva, preferendo raccogliere l’eredità Newey dopo aver sofferto una certa “gelosia” nei confronti di Adrian, visto che il mondo intero riconosceva al “genio” le trovate sulle macchine e non al gruppo da lui diretto.

Pierre ora ha l’occasione di dimostrare il valore degli ingegneri di Milton Keynes, mentre Horner sta lavorando per fissare i punti fermi della squadra, prima che inizi la progettazione della monoposto 2026 che rappresenterà il passaggio in una nuova era tecnica della F1.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fra le novità di Monte Carlo ci sono le voci di un rinnovo a lungo termine di Paul Moneghan, il capo degli ingegneri di pista, un’altra figura che fa parte dell’arredamento del team dall’inizio della sua storia, visto che già faceva parte della Jaguar che poi si è trasformata in Red Bull. Paul aveva ricevuto delle offerte allettanti, ma sembra voglioso di dare continuità alla sua storia restando fedele a Horner.

Un discorso simile potrebbe essere fatto anche per Jonathan Wheatley: il direttore sportivo, nel momento di maggiore crisi di Horner, ha sperato anche in una promozione da team principal. Uomo di grandissima esperienza, potrebbe avere diverse opzioni nel paddock, ma anche Jonathan sarebbe orientato a dare stabilità alla Red Bull.

In passato l’uscita di Newey da Williams e McLaren aveva prodotto dei crolli nei rispettivi team. Horner è perfettamente consapevole di tutto questo e sta cercando di mantenere quel reticolo di tecnici di fiducia per non patire l’uscita di Adrian che, almeno a Monaco, sembra aver avuto un po’ di nostalgia del suo ruolo…