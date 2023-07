F1 | Red Bull ha poche ore in galleria: si punta tutto sulla RB20

Red Bull sta letteralmente dominando la stagione 2023 di Formula 1. 11 vittorie - 12 contando l'ultima colta l'anno passato, quindi record oltre quello storico firmato 35 anni fa dalla McLaren - e la certezza di aver già attirato a Milton Keynes sia il titolo iridato Piloti con Max Verstappen che quello dedicato ai Costruttori.

Oltre a dominare, la squadra diretta da Christian Horner non si accontenta. Non a caso al Gran Premio di Ungheria, disputato lo scorso fine settimana all'Hungaroring di Budapest, le RB19 sono state dotate di un significativo pacchetto di novità che le hanno ulteriormente spinte, rendendole ancor più imprendibili per la concorrenza.

Considerato il già cospicuo vantaggio di cui potevano disporre prima dell'Ungheria, con il nuovo fondo e le nuove pance le RB19 hanno ampliato il proprio margine dalle dirette rivali. Un piano ben studiato dalla Red Bull, che ha così già iniziato a pensare al futuro.

Red Bull ha tagliato il traguardo di metà stagione da leader del Mondiale. Per questo potrà usufruire del 70% delle ore rispetto all'allocazione base contro il 75% della Mercedes, l'80% dell'Aston Martin e l'85% della Ferrari. McLaren potrà addirittura avere il 95% di tempo a disposizione per via di un avvio stagionale da dimenticare. Inoltre Red Bull dovrà affrontare un ulteriore taglio del 10% per via dell'irregolarità riscontrata lo scorso anno riguardante lo sforamento del Budget Cap. Per questo tutte le risorse saranno da ora in poi indirizzate nello sviluppo della RB20, la monoposto del 2024, per cercare di non aggravare una situazione che preoccupa Horner e il dipartimento tecnico di Milton Keynes.

Red Bull Racing RB19 di Sergio Perez Photo by: Motorsport Images

Horner ha confermato l'intenzione del proprio team, ormai portato a lavorare sulla prossima monoposto per ovviare a una situazione svantaggiosa rispetto ai concorrenti.

"Abbiamo una penalità fino a ottobre di quest'anno. Quindi, in particolare in termini di quantità di sessioni che si possono fare, siamo in netto calo rispetto al secondo e al terzo posto, e in modo massiccio se si guarda a quante volte possono andare in galleria i team arrivati quarti e quinti nel Mondiale".

"La McLaren, per esempio, può andare in galleria una quantità di volte enorme rispetto a noi. E' una differenza enorme, enorme. Quindi, ovviamente, dobbiamo essere molto, molto selettivi nelle cose che facciamo. Ed è per questo che il team di ingegneri a Milton Keynes sta facendo un lavoro incredibile per come sta sviluppando la vettura in modo efficace ed efficiente".

"Ora, con l'handicap che abbiamo dovuto alla penalità, dobbiamo concentrarci sul prossimo anno, perché abbiamo un deficit significativo di tempo da poter passare in galleria del vento rispetto ai nostri rivali. Dovremo essere davvero molto attenti, scegliere le bene il moto in cui lo utilizzeremo".

Horner ha anche dichiarato che le RB19 potranno usufruire di ulteriori aggiornamenti, ma si tratterà di componenti studiate appositamente per determinate piste (pacchetto a basso carico aerodinamico per piste come Spa-Francorchamps e Monza, per esempio) e cose che sono già passate per il reparto Ricerca e Sviluppo per poi essere già pronte all'uso. Insomma, niente da dover studiare, né realizzare ex novo.

"Per quest'anno avremo ancora cose specifiche per qualche pista, ma niente che non sia già stato realizzato o impegnato nella ricerca e sviluppo", ha concluso il team principal di Red Bull Racing.