F1 | Red Bull gira a Imola con Verstappen e Coulthard La Red Bull ha prenotato la pista dell'Enzo e Dino Ferrari in esclusiva per girare delle riprese promozionali con Max Verstappen e David Coulthard. Nei box ci sono la RB09, la monoposto del 2013 dotata di rumorosissimo motore aspirato Renault V8 2.4 litri, oltre a tre vetture GT: Porsche, Lamborghini e Honda. Cosa si stanno inventando a Milton Keynes, visto che non celebrano il secondo mondiale di Max: la giornata è stata prenotata molto prima che si sapesse che l'olandese sarebbe stato iridato.