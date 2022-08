F1 | Red Bull esalta Max, ma la RB18 resta all'altezza

“Max era su un altro pianeta”. È una frase che riassume tutto, e se a dirla è Sergio Perez, diventa ancora più significativa. Verstappen sta disputando la sua ottava stagione in Formula 1, un lasso di tempo nel quale si è avuto modo in molte occasioni di assistere a performance eccezionali e lampi di classe incastonati in una crescita progressiva che ha visto quello che era un minorenne (all’esordio) maturare e diventare un assoluto top-driver. Sono arrivate vittorie, nonché un titolo mondiale (anche contestato) ma il suo talento non è mai stato discussione. Chi ha proseguito nel tempo a negarlo, è in malafede.

Max Verstappen, Red Bull Racing, sul podio del GP del Belgio vinto Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Quanto visto questo weekend a Spa non è giustificabile solo con un fondo (diverso da Perez) o una power unit fresca. Per quanto la Red Bull abbia svolto un lavoro eccellente sul fronte tecnico, la variabile Verstappen questo fine settimana ha preso il sopravvento su tutto e a fine gara lo stesso Christian Horner non si è certo tirato indietro quando ha dovuto commentare la corsa del suo pilota.

“Dopo la vittoria nel mondiale dello scorso anno Max ha fatto un ulteriore passo avanti – ha ribadito Horner – sta guidando ad un livello incredibile”.

“Penso che Max fosse semplicemente in un campionato tutto suo, non solo oggi, ma per tutto il weekend. Il suo giro più veloce con le medie è rimasto tale anche quando Leclerc alla fine ha provato con le soft fresche, si è qualificato in pole complessivamente con due set di soft senza fare neanche l’ultimo ‘run’, quindi il suo è stato un intero weekend stellare”.

La stessa Red Bull è sorpresa, le proiezioni fatte dalla squadra prima della corsa davano Verstappen in lotta per la vittoria nell’ultimo stint, ed invece Max al diciottesimo giro era già in testa alla corsa dopo aver raggiunto Sainz (girando due secondi più veloce) passandolo con una facilità disarmante.

Per spiegare tale superiorità, Horner è ricorso anche a una battuta, che forse tanto battuta non è. “A prima vista direi che dobbiamo ringraziare Toto per aver spinto la direttiva tecnica 39! Ma seriamente credo che questo circuito abbia esaltato tutti i nostri punti di forza. Abbiamo una macchina molto efficiente, abbiamo trovato un ottimo assetto e Max è stato incredibile dal primo giro delle prime prove libere di venerdì”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

C’è però chi la pensa diversamente. “Abbiamo scoperto che non era l’Eau Rouge il problema per salvaguardare i bordi del fondo – ha commentato un ingegnere di un'altra squadra – bensì il passaggio a Blanchimont. Se devo spiegare cosa ha fatto volare la Red Bull questo weekend, l’unica motivazione che trovo è la migliore efficienza della loro monoposto ad un’altezza da terra che abbiamo dovuto tutti aumentare un po’. Probabilmente hanno una mappa aerodinamica molto migliore ad altezze di marcia più elevate, questo non significa che da ora in poi sarà sempre così, ma questa pista e queste condizioni hanno esaltato perfettamente il loro pacchetto tecnico”.

Zandvoort sarà un’altra storia, anche se considerando quanto la Red Bull ha fatto vedere questo weekend (ed anche nella precedente tappa di Budapest) è difficile pensare ad un copione molto diverso. La pista olandese presenta un fondo più irregolare, e per le squadre sarà una sfida più impegnativa.

Intanto nel box Red Bull si lavora sull’onda dell’entusiasmo. I numeri delle due classifiche mondiali sono tali da non giustificare nessun timore sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi. L’unico dubbio sarà con quante gare di anticipo arriveranno ufficialmente i due titoli mondiali.