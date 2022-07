F1 | Red Bull e Porsche: nessun annuncio previsto in Austria

Da mesi non è più un segreto che Red Bull e Porsche abbiano intenzione di collaborare in Formula 1 a partire dal 2026. Ma mentre le voci di corridoio sostengono che l'annuncio potrebbe avvenire già questo fine settimana in occasione del Gran Premio d'Austria, le informazioni ufficiali sull'argomento saranno ulteriormente ritardate, secondo quanto riportato da Motorsport-Total.com.

Sebbene sarebbe stato ovvio annunciare l'ingresso di Porsche in qualità di comproprietario del team Red Bull e fornitore del propulsore in occasione della gara di casa, ma la FIA non è stata al gioco. Il regolamento sui motori 2026 non è ancora stato approvato come previsto dal Consiglio Mondiale del Motorsport alla fine di giugno, e quindi anche l'annuncio ufficiale è stato sospeso.

Il consulente della Red Bull, Helmut Marko, aveva recentemente dichiarato a Silverstone che sarebbe felice "se potessimo finalmente approvare i regolamenti per i sei cilindri". Una dichiarazione che rafforza le informazioni secondo le quali l'annuncio era in realtà previsto per Spielberg, ma non può avvenire a causa del ritardo relativo ai regolamenti sui motori.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

In un'intervista concessa a Sky, Marko non ha negato che ci possa essere una collaborazione, ma afferma anche che il consiglio di amministrazione della Volkswagen ha deciso "di entrare in Formula 1 quando i regolamenti saranno stati approvati. Questo deve essere a prova di bomba, devono essere soddisfatti determinati criteri. E questo non è stato ancora fatto dal Consiglio Mondiale".

"Questo ha causato un ritardo, e così tutto il resto, dalle decisioni sulle squadre e cose simili, è stato ritardato", ha detto l'austriaco, che ora si aspetta che la FIA adotti finalmente le norme sui motori per il 2026 "forse a settembre o ad ottobre". Solo allora potrà essere annunciato anche l'accordo Red Bull-Porsche.

Il Gruppo Volkswagen ha già deciso di consentire l'ingresso in Formula 1 dei due marchi Porsche e Audi. Porsche avrebbe appunto l'accordo con Red Bull. Audi invece starebbe ancora negoziando con Sauber. Tutti gli altri candidati all'ingresso del marchio di Ingolstadt (McLaren, Aston Martin, Williams) sarebbero ormai fuori dai giochi.