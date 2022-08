F1 | Red Bull e Honda rinnovano la collaborazione fino al 2025

La partnership tra Red Bull e Honda, nata nel 2019 e che ha portato Max Verstappen alla conquista del titolo iridato lo scorso anno, proseguirà sino al 2025. Il team di Milton Keynes ed il costruttore giapponese hanno infatti comunicato quest’oggi la prosecuzione del contratto con scadenza 2023 con la Honda che continuerà a fornire supporto tecnico per le power unit installate sulle monoposto del team 4 volte campione del mondo.

Dopo la decisione della Casa giapponese di abbandonare la F1 alla fine della passata stagione, i vertici della Honda avevano accettato di contribuire alla produzione e alla gestione dei motori nonostante la Red Bull avesse acquisito la proprietà intellettuale.

Inizialmente l'accordo era previsto per questa stagione, ma poiché a Milton Keynes la Red Bull si è concentrata sul progetto di power unit 2026, che probabilmente sarà realizzato con Porsche, questo cambiamento di programma ha alimentato le trattative per portare l'accordo con la Honda fino alla fine del 2025.

Ciò significa che la Honda Racing Corporation (HRC), che gestisce le attività motoristiche dell'azienda, collaborerà con la Red Bull fino alla fine dell'attuale ciclo regolamentare che disciplina le power unit.

Questo accordo è significativo per Red Bull, perché Red Bull Powertrains sarà ufficialmente classificato come nuovo concorrente a partire dal 2026 e potrà quindi ottenere agevolazioni, mentre la Honda potrà continuare a dedicare risorse al progetto dei motori grazie al blocco in vigore, e questo significa che non dovrà intraprendere alcun costoso sviluppo.

Christian Horner, team principal della Red Bull, ha commentato: "La collaborazione tra Red Bull e Honda è stata di incredibile successo e siamo lieti che continuerà fino alla fine dell'attuale era dei regolamenti FIA sulle power unit nel 2025".

Koji Watanabe, presidente di HRC, ha aggiunto: "Abbiamo accettato di continuare a supportare Red Bull Powertrains in Formula 1 attraverso HRC a seguito della richiesta di Red Bull di estendere il nostro attuale accordo che HRC è in grado di soddisfare nell'ambito delle sue attuali risorse".

"Ancora una volta intendiamo sfruttare il nostro coinvolgimento nella massima competizione motoristica per lo sviluppo delle tecnologie e della nostra forza lavoro".

L'estensione del coinvolgimento della Honda rende probabile anche una maggiore presenza del marchio del costruttore giapponese sulle vetture Red Bull e AlphaTauri a partire dal 2023. In questa stagione il marchio presente è stato solo HRC.

Parlando a Motorsport.com il mese scorso circa una presenza più visibile di Honda, Watanabe ha detto: "Dobbiamo decidere per la prossima stagione, ma personalmente vorrei utilizzare di più la Honda.... Quindi una combinazione di Honda e HRC".