F1 | Red Bull col doppio splitter: copiate Aston e Ferrari

La Red Bull ha portato una modifica aerodinamica a Imola per aumentare il carico della RB18: gli aerodinamici di Milton Keynes hanno montato un profilo ai lati della chiglia dello splitter anteriore seguendo un concetto che è stato lanciato dall'Aston Martin sulla AMR22 e subito copiato dalla Ferrari sulla F1-75, tant'è che la rossa, già nel giorno della presentazione del 19 febbraio era dotata di questo elemento aerodinamico.

Red Bull RB18, dettaglio dello splitter con il profilo aggiunto Photo by: Jonathan Noble

Sulla RB18 erano stati annunciati cambiamenti più massicci che poi non si sono visti nella gara che apre la stagione europea per la semplice ragione che il format di gara con la Sprint Race limita a un'ora sola le prove libere prima della qualifica, un tempo non sufficiente per valutare con test back to back se certe soluzioni funzionano oppure no.

I tecnici Red Bull hanno lavorato anche sulla brake duct posteriore per migliorare il raffreddamento della pinza freno: sono stati ridisegnati tanto i condotti di ingresso e di uscita dell'aria. Piccoli adattamenti necessari a migliorare l'affidabilità della macchina di Adrian Newey che con Max Verstappen ha dovuto subire due ritiri su tre gare a causa di problemi alla power unit.