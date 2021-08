Red Bull: cambiato il motore Honda a Verstappen che resta terzo

La Red Bull non vuole lasciare proprio niente di intentato nel tentativo di contrastare la supremazia della Mercedes che alla conclusione delle qualifiche ha piazzato due W12 davanti al pilota olandese, con Lewis Hamilton in pole e con Valtteri Bottas accanto in prima fila.

Dopo un’attenta analisi dei dati telemetrici, i tecnici della Honda hanno consigliato alla squadra di Milton Keynes di sostituire la power unit RA621 H numero 2 di Max che ha mostrato qualche valore anomalo. Proprio i giapponesi avevano dato l’ok all’utilizzo nelle prove libere del GP di Ungheria l’unità che a Silverstone aveva patito l’impatto di Verstappen alla curva Copse dopo l’incidente al primo giro.

I controlli svolti nel Centro Ricerche di Sakura avevano scongiurato qualsiasi problema sul motore dell’olandese che, invece, in qualifica ha mostrato qualche affaticamento, pagando un’evidente differenza prestazionale dalla power unit di Lewis Hamilton.

Verstappen alla speed trap è stato colto a 303,8 km/h, un paio di chilometri in meno rispetto alla Mercedes dell’inglese, pur disponendo di un assetto aerodinamico decisamente più scarico di quello della W12.

Max, quindi, si schiererà al via con l’unità 3, l’ultima che si può utilizzare senza andare in penalità: nella lotta per il titolo non è una bella notizia per Verstappen che potrebbe dover fare ricorso a un quarto motore (con penalità) per completare la stagione se il propulsore 2 dovesse aver finito il suo ciclo di vita.

La telemetria delle qualifiche evidenzia come il motore Honda fosse meno performante ai regimi più elevati rispetto al Mercedes Photo by: Matteo Bobbi