F1 | Red Bull, amarezza Verstappen-Pérez: "Mancava aderenza" Le RB18 al Paul Ricard sono state battute dal missile Leclerc, ma il Campione del Mondo e il messicano sperano di poter sfruttare la maggior velocità sul dritto in gara, mentre Horner confida sul potenziale del gioco di squadra che vedrà i suoi ragazzi in 2 vs 1.