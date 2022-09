F1 | Red Bull all'attacco per vincere tutte le gare rimanenti

Max Verstappen è ormai vicino alla conquista del secondo campionato piloti di F1 e la prima opportunità di chiudere i giochi si presenterà al Gran Premio di Singapore qualora dovesse vincere e, contestualmente, Charles Leclerc e Sergio Perez non dovessero ottenere piazzamenti di rilievo.

Finora Verstappen ha vinto 11 gare in questa stagione - le ultime cinque consecutive - e ha bisogno di altre tre vittorie nelle sei gare rimanenti per battere il record del maggior numero di trionfi in una stagione attualmente detenuto da Michael Schumacher (2004) e Sebastian Vettel (2013).

Con la RB18 di Verstappen attualmente superiore alla concorrenza, grazie anche ad una minore aggressività sugli pneumatici, l'olandese ha la possibilità di concludere la stagione imbattuto.

La prossima trasferta in programma in calendario sarà quella di Singapore, dove la F1 manca dal 2019. Successivamente il circus iridato tornerà sullo splendido tracciato di Suzuka ed infine affronterà le tappe di Austin, Città del Messico, Interlagos per poi chiudere la stagione sul Circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi.

Lewis Hamilton, a caccia della sua prima vittoria stagionale, ha già ammesso che la Mercedes avrebbe bisogno di una buona dose di fortuna per riuscire a precedere la Red Bull ha in questo momento.

"Dobbiamo essere realistici, la Red Bull è quasi imbattibile", ha detto il pilota della Mercedes dopo il GP d'Italia. "Ci vorrà un bel po' per battere quella macchina. Dal punto di vista delle prestazioni sono davanti a tutti.

"Non li abbiamo raggiunti, non abbiamo aggiornamenti per superarli. Quindi servirà un po' di fortuna".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Alessio Morgese

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, si è mostrato più cauto poiché ritiene che la varietà di tracciati diversi in calendario renderà le cose difficili, ma non impossibili.

Quando Motorsport.com gli ha chiesto se esiste la possibilità che la Red Bull possa vincere tutte le gare rimanenti, Horner ha risposto: "È una domanda complicata vista l'enorme varietà di circuiti che ci attende”.

"Singapore, rispetto a Monza, è il tracciato con più curve del calendario. È accidentato, è un circuito stradale, quindi rappresenta una sfida molto diversa”.

"Siamo in un'ottima posizione in campionato, ma questo non significa che non proveremo ad attaccare in ogni gara e fare del nostro meglio. Sappiamo che siamo stati veloci a Spa, Zandvoort, Monza e Budapest. Quindi, su circuiti molto diversi tra loro la macchina si è comportata davvero bene".

La maggiore velocità di punta della Red Bull sui rettilinei non dovrebbe rappresentare un vantaggio su un circuito come quello di Singapore, dove sia la Ferrari che la Mercedes sono più sicure delle loro possibilità.

Horner ha affermato che, sulla carta, la prossima trasferta dovrebbe rappresentare con tutta probabilità la sfida più difficile tra tutti i gran premi rimanenti: "Dovrebbe essere una delle gare più difficili", ha concluso.