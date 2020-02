Racing Point: la RP20 è una copia della Mercedes W10!

Ci sono due... Mercedes che girano in pista nella prima giornata di test a Barcellona. Eh sì, perché la Racing Point RP20, quella vera, è una copia conforme della Stella. Guardate il musetto della... pantera rosa guidata da Sergio Perez: è praticamente identico al becco della freccia d'argento.

Il team di Lawrence Stroll ha stretto una forte alleanza con Toto Wolff e la sensazione è che la RP20 non abbia solo il retrotreno della Mercedes (power unit e cambio), ma anche moltissime soluzioni aerodinamiche che avevamo visto l'anno scorso sulla W10. La Racing Point, infatti, sfrutta la galleria del vento di Brackley...

Andy Green, responsabile tecnico del team di Silverstone, ha ammesso che la RP20 è la prima macchina che non ha dovuto sottostare a delle restrizioni economiche e si vede: la Racing Point ambisce a tornare nelle posizioni subito a ridosso dei top team, come era negli ultimi anni della Force India.

Vi descriveremo la nuova vettura non appena avremo delle immagini adeguate, ma oggi abbiamo avuto la conferma che quella vista in Austria alla presentazione della livrea BWT non era altro che una vecchia realizzazione e che qualcuno ha contrabbandato come l'ultima realizzazione...