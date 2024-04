F1 | RB, Ricciardo cerca risposte: avrà un nuovo telaio in Cina

L’inizio di stagione è stato tutt’altro che entusiasmante per Daniel Ricciardo, il quale ha faticato nel trovare il giusto feeling con la sua VCARB01, in particolare nelle curve più rapide. Se in quelle più lente o a media velocità i riferimenti sono quasi in linea con quelli del compagno di squadra Yuki Tsunoda, nei tratti più rapidi si è invece riscontrata una differenza significativa.

Se in Arabia Saudita l’australiano pensava di aver trovato una risposta alle sue difficoltà, sottolineando che il team avrebbe apportato delle modifiche in vista del Gran Premio a Melbourne, anche nella gara di casa sono riemersi i problemi. Ciò ha lasciato ben più di qualche dubbio al pilota di Perth, che ora sta cercando di ritrovare fiducia nella monoposto, anche tramite un cambio di telaio.

Alla vigilia del Gran Premio del Giappone, lo stesso Ricciardo aveva svelato che aveva parlato di questa opportunità con il team: "È qualcosa di cui abbiamo parlato per essere sicuri. In passato c'è stata qualche differenza. Ovviamente ho guidato la F1 per molto tempo, ma si possono trovare delle differenze. Quindi è stata sicuramente una questione che abbiamo afforntato". Tuttavia, la conferma è arrivata dalla stessa scuderia di Faenza tramite le parole di Alan Permane, racing director della squadra.

Daniel Ricciardo, VCARB 01 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Il nuovo telaio, chiaramente, non è stato realizzato per fugare esclusivamente i dubbi di Ricciardo, ma è la scocca di scorta che il team avrebbe preparato in ogni caso per la prima parte del mondiale, dato che occorre comunque del tempo per realizzare un’altra unità.

"Onestamente, per me il telaio è un grosso pezzo di carbonio a cui attacchiamo le sospensioni, il motore e il cambio. È davvero improbabile che ci siano problemi di prestazioni con il telaio”, ha spiegato Permane, anche se, in caso di danni o microfratture, è chiaro che ciò può avere un impatto negativo sul comportamento della monoposto.

"Tuttavia, se ne abbiamo uno nuovo in arrivo, ha senso a tutti i livelli darlo a Daniel, anche perché Yuki è molto felice e molto a suo agio al momento. Non abbiamo preferenze sui piloti. Con Daniel forse è bene che si metta completamente l'anima in pace, pensando che non ci siano problemi con la vettura", ha aggiunto il racing director, sottolineando come la scelta di dare un nuovo telaio servirà possa essere utile su più punti di vista.

Permane ritiene che non vi siano problemi con l’attuale telaio di Ricciardo, anche se in passato ci sono state occasioni in cui vari team hanno scoperto un danno alla scocca dopo che i rispettivi piloti avevano spinto per dei controlli più approfonditi, arrivando anche a cambiare la stessa unità nel GP successivo o durante lo stesso weekend. Attraverso test specifici, la Racing Bulls può chiaramente verificare se vi siano eventuali danni e i valori di rigidità della scocca.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"A volte si possono misurare le cose, si possono mettere i telai su strumenti specifici e verificare la rigidità e cose del genere. Il motivo per cui dico che è molto improbabile è che non si tratta di un fattore di differenziazione delle prestazioni. La cellula di sopravvivenza, come viene chiamata nei regolamenti, serve a montare la sospensione anteriore, a montare il motore e a garantire la sicurezza del pilota”, ha aggiunto Permane, il quale non crede che sia il telaio a fare la differenza sulle prestazioni di Ricciardo, chiaramente legato solo al confronto con il compagno di squadra.

"Quindi non la vedo come un elemento che possa fare la differenza a livello di performance. È un caso fortunato che ce ne sia uno in arrivo, e non ha senso darlo a Yuki. Ha senso darlo a Daniel, ma non stiamo portando un nuovo telaio a causa dei suoi problemi, sia chiaro. È solo che tutto si incastra alla perfezione".

Permane ha ammesso che il team deve adottare un approccio particolarmente attento nel mettere a punto la vettura per le preferenze personali di Ricciardo, perché se da una parte si vuole dare maggiore fiducia all’australiano, dall’altra non si vuole rendere più lenta la monoposto.

"Non è facile, perché si possono risolvere questi problemi lavorando sull’assetto. Ma quello che non si vuole fare è rendere la macchina più lenta, e siamo stati molto cauti nel non renderla più confortevole, ma più lenta. In un mondo perfetto, credo che si debba regolare la macchina, dargli fiducia, e poi tornare lentamente indietro per ottenere le massime prestazioni dal pacchetto a disposizione".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

"Non c'è motivo per cui Daniel non possa guidare la macchina così com'è ora. Questo è chiaro. Sono abbastanza sicuro che lo capisca da solo ed è questo che dobbiamo fare, dargli la macchina più veloce possibile".

Per Suzuka il team ha introdotto un fondo rivisto, che è stato utilizzato da Tsunoda nelle FP1, mentre Ayumu Iwasa, giovane pilota schierato per completare una delle due sessioni obbligatorie previste dal regolamento con un rookie, ha girato con la versione vecchia. Anche Ricciardo, tornato poi in pista per la FP2, ha poi avuto l’opportunità di montare il nuovo pacchetto, che dovrebbe garantire maggior carico, anche se ha potuto girare poco a causa della pioggia caduta durante la sessione.

Per quanto sia stato portato a Suzuka, tracciato che figura molte zone veloci, in realtà il nuovo fondo non è stato pensato per migliorare le performance in quella tipologia di curve, bensì nei tratti più lenti. La Racing Bulls è infatti alla ricerca di carico, soprattutto al posteriore.

“Il nuovo pacchetto ci dà un pochino più di carico. Siamo un po' titubanti nel dire che sarà di grande aiuto qui a Suzuka, perché il nuovo pacchetto dovrebbe dare il meglio nelle zone a basse velocità, mentre qui in Giappone ci sono più curve veloci, quindi siamo curiosi di vedere come andrà”.

"Penso che la nostra macchina sia forte, è la più forte del gruppo della midfield, siamo chiaramente al top in quell'area. Vorremmo un po' più di prestazioni nelle curve ad alta velocità, ci manca qualcosina, per questo dico che siamo un po' titubanti sul potenziale qui a Suzuka. Nelle prossime due gare avremo degli aggiornamenti che riguarderanno quell'area".