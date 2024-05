F1 | Racing Bulls: a Imola la prima doppia Q3 con un super Tsunoda

Nelle qualifiche dell’appuntamento di casa Racing Bulls ha racconto una doppia top 10, impreziosita dal settimo posto conquistato da Yuki Tsunoda davanti a una delle due Mercedes. La vera notizia, però, è che questa consistenza della scuderia faentina inizia a non essere una sorpresa, perché si tratta della quinta qualifica conclusa in Q3 con almeno una vettura su sette appuntamenti, a cui si aggiunge anche la seconda fila ottenuta da Daniel Ricciardo nella sprint qualifying di Miami.

Già nelle libere il giapponese aveva dimostrato di essere a suo agio su questa pista, tanto da centrare il terzo posto nella seconda sessione di libere, lasciando intendere come la Racing Bulls potesse inserirsi nella lotta per l’ultima manche in qualifica.

Nel complesso, però, la costanza mostrata in qualifica conferma soprattutto i progressi della scuderia italiana, anche grazie ai recenti aggiornamenti introdotti nelle ultime gare, tra cui quelli portati a Suzuka che hanno aiutato a trovare una maggior efficacia nelle curve lente. Inoltre, anche a Miami sono arrivate delle novità tecniche che hanno contribuito alla buona prestazione imolese.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Il team mi ha dato una buona vettura fin dalle FP1 e mi sono sentito a mio agio per tutta la settimana. Senza questo aspetto, non sarei stato in grado di ottenere questo risultato con un solo set di pneumatici in Q2. Sono molto contento e li ringrazio", ha spiegato Tsunoda al termine delle qualifiche, sottolineando quanto sia stato fondamentale riuscire a superare la seconda manche con un solo set di gomme soft.

Dopo aver superato lo scoglio della Q1, infatti, in Q2 il giapponese è sceso in pista a sei minuti dalla fine della manche, piazzando immediatamente un tempo che, in quel momento, gli è valso il secondo posto provvisorio, abbastanza per poter rientrare ai box e salvare un secondo set di soft nuove da sfruttare in Q3. Un aspetto cruciale sulla lunga distanza, perché il miglior crono nell’ultima manche, quello che ha portato al settimo posto in griglia di partenza, è giunto proprio nel primo tentativo del Q3, quello che di solito si completa con una gomma usata nel caso il pilota non abbia treni a sufficienza.

La top ten inizia a non essere una sorpresa dato il percorso mostrato dal team in questa prima parte di mondiale, ma dall’altra parte Tsunoda ha ammesso che non si aspettava una prestazione così solida in riva al Santerno. Imola è un tracciato molto tecnico, dove bisogna mettere assieme vari elementi: non conta solo l’assetto aerodinamico, in particolare nelle curve a media e alta velocità, ma anche quello meccanico, specie quando si tratta di attaccare i cordoli. Nel corso di questa prima parte di campionato i piloti della Racing Bulls non hanno mai nascosto che la VCARB 01 debba ancora crescere nelle curve più rapide, quelle dove, tra l’altro, Ricciardo faticava con il vecchio telaio accusando un gap sostanzioso da Tsunoda.

Confronto telemetrico qualifiche Imola Tsunoda-Russell Foto di: Gianluca D'Alessandro

Questa difficoltà nelle curve più rapide, come la Piratella, è emersa anche a Imola, mentre nelle curve più lente, soprattutto verso la Tosa, è emerso un buon potenziale. “Ad essere sincero, non mi aspettavo queste prestazioni dalla vettura. Normalmente facciamo fatica nelle alte velocità, ma rispetto alle gare precedenti notiamo una grande differenza rispetto ai primi cinque team”.

"Quindi, sicuramente qualcosa da capire bene per il futuro, perché momenti come questo, ad essere onesti, non me li aspettavo. Forse sarà perché si tratta della gara di casa?", ha aggiunto il giapponese.

Paradossalmente, però, una volta avuta in mano una vettura in grado di garantire una certa tipologia di performance, Tsunoda non ha nascosto che in Q3 forse si aspettava qualcosa di più: “Ad essere onesto, dalla Q3 mi aspettavo qualcosina di più, sono riuscito a mettere tutto insieme, quindi non sono del tutto contento, ma fino a quel momento è andato tutto benissimo. Per ora è stato un weekend molto solido, ora si tratta di mettere tutto insieme e finire il lavoro domenica”.

Nel complesso, la doppia top ten significa anche la prima Q3 in qualifica della stagione per Ricciardo, il quale in altri appuntamenti era riuscito a centrare l’ultima manche, ma solo nelle sessioni sprint. Nelle qualifiche “tradizionali” l’australiano aveva sfiorato la Q3 in Giappone e in Cina, ma questa volta è stato in grado di concretizzare il tutto portando la sua Racing Bulls tra i primi dieci. Ricciardo non ha nascosto che Tsunoda ha trovato un feeling migliore sin dalle prime sessioni di libere, al contrario dell’australiano, che ha mostrato qualche segnale di fatica in più soprattutto nel primo settore.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Andando ad osservare i parziali, infatti, la maggior parte del distacco tra i due piloti del team di Faenza nasce proprio nell’intertempo di apertura del giro, in particolare nella sequenza del Tamburello e alla Villeneuve, dove Tsunoda è in grado di portare ben 13 km/h di velocità in più.

Non è un caso che, durante la qualifica, lo stesso ingegnere di pista abbia rimarcato come Ricciardo perdesse diversi decimi sia in frenata di curva due, dove conta molto l’approccio per portare una buona velocità media a centro curva, sia alla Villeneuve. L’australiano ha tentato di modificare leggermente approccio nel corso delle prove, ma la differenza prestazionale è risultata comunque marcata, tanto da costare circa tre decimi a favore del giapponese, mentre Ricciardo è in grado di trovare qualcosa in più nella zona della Rivazza.

Su un tracciato dove conta la track position gioca un ruolo fondamentale, ora Racing Bulls spera di concretizzare e portare a casa altri punti fondamentali per la classifica costruttori.