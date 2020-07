F1: Qualifiche domenica mattina se la pioggia le bloccherà oggi

La Formula 1 si sta preparando per una potenziale qualifica domenicale al Red Bull Ring, sede del GP di Stiria. Questo è dovuto al fatto che la tanto attesa tempesta si è abbattuta sulla pista austriaca proprio come indicato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi.

La FIA e i team sono consapevoli del maltempo in arrivo e hanno già discusso dei diversi scenari qualora oggi dovesse essere impossibile scendere in pista a causa della forte pioggia.

L'acquazzone si è abbattuto sul Red Bull Ring poco prima della gara della Formula 3 e questa è stata stoppata dopo 12 giri perché le condizioni sono state ritenute poco sicure per continuare la contesa.

L'ispezione della pista sarà condotta dalla FIA per capire se potranno essere svolte le Libere 3 di questa mattina e se il tracciato è sufficientemente sicuro per le monoposto della classe maggiore del motorsport a ruote scoperte.

Le attuali previsioni, però, parlano di pioggia battente che non si attenuerà sino al tardo pomeriggio di oggi. Questo potrebbe impedire ai team di prendere parte alle Qualifiche. La prima possibilità è quella di effettuare le Qualifiche nella mattinata di domani.

Questa possibilità sembra poter essere la migliore e quella più fattibile, perché le condizioni meteo domani dovrebbero essere migliori rispetto a quelle di oggi.

Michael Masi, direttore di gara di F1, ha dichiarato: "All'inizio del weekend sembrava che anche domenica le condizioni meteo potessero essere molto brutte, ma la situazione è migliorata".

"Se oggi l'azione in pista non dovesse avere luogo e i piloti non dovessero riuscire a fare la qualifica domenica mattina, allora la griglia di partenza sarà fissata con i tempi delle prove libere del venerdì".

Se così dovesse essere, allora Max Verstappen partirebbe dalla pole position con accanto la Mercedes di Valtteri Bottas. Le Ferrari sarebbero enormemente attardate.