F1 | Protesta Haas: convocate Red Bull, Aston Martin e Williams

Durante il fine settimana del Gran Premio del Brasile è emerso che la Haas ha presentato una richiesta di revisione in merito a presunte violazioni dei track limit avvenute durante il Gran Premio degli Stati Uniti rimaste tuttavia impunite.

Nei giorni successivi alla gara di Austin era emerso che diversi piloti avevano oltrepassato in più occasioni i limiti del tracciato, superando la linea bianca in particolar modo in curva sei, tratto dove generalmente si tende a tagliare sull'interno andando sopra il cordolo. Tuttavia, quel tratto di pista non era stato sorvegliato con particolare attenzione come altre zone della pista, come ad esempio l'ultima curva, dove è più semplice piazzare delle telecamere apposite per verificare eventuali infrazioni.

Infatti, la Federazione ha spiegato che in quel frangente non aveva a disposizione le telecamere a circuito chiuso e le apparecchiature di monitoraggio adatte a giudicare le violazioni dei limiti della pista con sufficiente precisione. Questa risposta non ha però soddisfatto la Haas, che ha raccolto una serie di riprese dagli onboard per motivare la propria richiesta di revisione.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Seppur la squadra americana abbia cercato di mantenere un profilo basso sulla vicenda, ritiene che diversi piloti - in particolare Sergio Perez, Alex Albon, Logan Sargeant e Lance Stroll - abbiano superato i limiti della pista proprio in curva sei senza essere sanzionati. Le prove più importanti a sostegno di questa tesi sarebbero proprio gli onboard dei piloti citati, dove in alcune occasioni si può in effetti notare come siano andati oltre la linea bianca tagliando internamente.

La FIA ha accettato di ascoltare la petizione della Haas mercoledì e ha convocato anche le altre squadre come parti interessate. Tuttavia, prima di passare a una eventuale revisione, i commissari del GP degli Stati Uniti dovranno giudicare se le prove fornite dalla Haas costituiscano o meno un "nuovo elemento significativo e rilevante", come richiesto dal regolamento. I soli filmati degli onboard potrebbero non essere sufficienti, perché in realtà teoricamente commissari hanno accesso a tutte le telecamere durante il weekend. "Il rappresentante della squadra è tenuto a presentarsi ai Commissari Sportivi mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 15:00 CET. L'udienza si terrà virtualmente in videoconferenza, i cui dettagli saranno forniti con comunicazione separata. Qualsiasi altra "parte interessata" può chiedere il permesso ai Commissari Sportivi di comparire", si legge nel comunicato diffuso dalla FIA.

"Si precisa che l'udienza si svolgerà in due parti. La prima parte sarà dedicata all'ascolto delle prove per capire se vi sia un "nuovo elemento significativo e rilevante che non era disponibile per la parte che richiede la revisione al momento del momento della decisione in questione. Qualora i Commissari Sportivi stabiliscano, ai sensi dell'Articolo 14.3 del Codice Sportivo Internazionale della FIA, che tale elemento sussiste, una seconda parte dell'Audizione sarà convocata in un momento da definire".

Dopo essere stata informata dei problemi ad Austin, la FIA ha già promesso di intensificare il monitoraggio della curva nel 2024 per garantire che non si ripetano problemi. Un portavoce dell'organo di governo ha dichiarato: "La FIA aggiornerà la sua infrastruttura di monitoraggio per fornire una maggiore copertura, al fine di garantire che qualsiasi potenziale violazione possa essere identificata in modo affidabile durante la gara in futuro".