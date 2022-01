F1 | Prost spiega l'addio ad Alpine: "Ho rifiutato io il rinnovo"

Nella giornata di ieri Motorsport.com ha svelato l'addio di Alain Prost ad Alpine, team di cui era consulente dal 2015.

Dopo 7 anni assieme, le strade del team che ha sede a Enstone e del 4 volte campione del mondo di Formula 1 si sono separate. Alpine è nel bel mezzo di una rivoluzione strutturale del proprio organigramma e, inizialmente, si pensava che l'addio di Prost facesse parte di questa ristrutturazione.

Qualche ora dopo, però, Alain Prost ha voluto chiarire meglio la situazione e l'accaduto. Tramite un breve post sulla propria pagina ufficiale di Instagram, il campione francese ha spiegato i motivi del suo addio ad Alpine.

In realtà i vertici del team avevano presentato un'offerta a Prost per la stagione 2022, considerando che il contratto dell'ex pilota di Ferrari e Williams aveva validità annuale.

Questa era arrivata ad Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale 2021 di Formula 1. Le parti si erano incontrate, ma senza trovare un accordo. Stando a quanto ha affermato Prost, è stato proprio lui a rifiutare il rinnovo di contratto con Alpine, svelando anche le motivazioni che hanno portato a una separazione che, qualche ora fa, ha fatto non poco rumore.

"Sono davvero dispiaciuto che la notizia del mio addio ad Alpine sia arrivata oggi (ieri, ndr)! Ero d'accordo che avremmo annunciato il tutto assieme ad Alpine! Non c'è stato rispetto e mi dispiace!", ha scritto Prost.

"Ho rifiutato l'offerta che mi hanno fatto ad Abu Dhabi per la stagione 2022 a causa di rapporti personali e avevo ragione! Ai team di Enstone e Viry, mi mancherete".

Insomma, non una scelta di Alpine, ma dello stesso Prost. Eppure non per questo meno burrascosa. E' evidente che i rapporti tra Prost e qualche membro del team fossero ormai logori, tanto da portare Alain a rifiutare il rinnovo.

Nel frattempo, dopo gli addii di Marcin Budkowski e Alain Prost, si attende l'arrivo di Otmar Szafnauer, recentemente uscito da Aston Martin Racing proprio per accasarsi al team di Enstone e proseguire la ricostruzione di una squadra che, nel medio-lungo termine, sembra avere ambizioni molto più alte di quelle attuali.