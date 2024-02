F1 | Prosegue l'esodo dalla FIA: lasciano anche i legali

Il direttore del settore governance e regolamentazione Pierre Ketterer e il responsabile degli affari legali Edward Floydd, entrambi coinvolti nelle trattative per il patto della Concordia in F1 per conto della FIA, hanno lasciato l'organo di governo.

Ketterer, che ad aprile assumerà un nuovo incarico presso il Comitato Olimpico Internazionale, è entrato a far parte della FIA nel 2010 ed è stato a lungo considerato uno dei legali più importanti. Nel corso degli anni ha infatti rappresentato l'organo di governo in casi disciplinari sia in F1 che in tutto lo spettro dello sport, nonché in questioni esterne, ed è stato fortemente coinvolto anche in questioni di conformità.

Sotto l'ex presidente Jean Todt, Ketterer aveva guidato le trattative per conto della FIA FIA per l'attuale Patto della Concordia, valido fino al 2026, oltre ad aver creato le norme giudiziarie e disciplinari della FIA nel 2011. A ciò si aggiunge il ruolo chiave nello sviluppo del codice di condotta durante la pandemia COVID-19 che ha permesso la ripresa del campionato di F1 nel 2020.

La partenza del 45enne è stata formalmente confermata ai team durante la riunione della F1 Commission di lunedì a Londra. "Pierre mi mancherà personalmente e professionalmente", ha dichiarato a Motorsport.com il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem. "Lo conosco da 14 anni, molto prima di diventare presidente della FIA. L'ho sempre trovato meticoloso nel suo impegno al servizio della Federazione e dei nostri membri".

"Era una figura di spicco e ben rispettata nella nostra organizzazione. Vorrei ringraziarlo per il suo inestimabile contributo e per la sua incrollabile professionalità. Sono certo che con la squadra che Pierre ha messo in campo, la governance e gli affari regolamentari della FIA sono in buone mani".

Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA Foto di: Jake Grant / Motorsport Images

"Ha deciso di prendere una nuova direzione per la sua carriera dopo anni di fedele servizio, e gli auguro ogni bene nel suo nuovo ruolo".

"Sono appassionato di sport ed entrare nel CIO è una sorta di sogno", ha dichiarato Ketterer a Motorsport.com. "Ho trascorso 14 anni alla FIA e volevo cercare nuove sfide in un'altra organizzazione sportiva, volevo davvero rimanere nello sport".

"È un momento agrodolce per me, perché mi dispiace molto lasciare il settore automobilistico e lasciare colleghi e amici. Ho un rapporto molto importante con il Presidente, so che è difficile guadagnarsi la sua fiducia e negli ultimi due anni abbiamo lavorato bene insieme".

Floydd è stato il principale consulente legale civile e commerciale della FIA ed è stato il principale negoziatore e consulente legale per gli accordi con i promotori dei campionati e, come tale, ha partecipato anche alle discussioni sul Patto della Concordia.

Ketterer e Floydd si aggiungono a un numero crescente di persone che hanno lasciato la FIA negli ultimi mesi per motivi indipendenti, un elenco che comprende in particolare l'ex direttore sportivo della F1 Steve Nielsen e il direttore tecnico Tim Goss.

Goss è stato recentemente nominato dal team RB come futuro direttore tecnico, dove si unirà a un'altra recente uscita dalla FIA, l'ex responsabile tecnico della Formula E Alessandra Ciliberti, che è diventata responsabile del processo di progettazione del team di Faenza.

Deborah Mayer, che era presidente della Commissione Donne nel Motorsport, ha scelto di non rinnovare il suo contratto alla fine dello scorso anno.

Tim Goss è tra coloro che hanno recentemente lasciato la FIA Foto di: Sutton Images

Anche molti altri membri dello staff della F1, di minor profilo, hanno lasciato l'incarico, ma la FIA ha anche effettuato delle assunzioni nel corso di un processo di ristrutturazione sotto la guida di Ben Sulayem.

"La FIA ha subito una trasformazione su larga scala negli ultimi 12 mesi", ha dichiarato un portavoce a Motorsport.com.

"Abbiamo creato 10 nuovi dipartimenti per ristrutturare la Federazione e renderla più adatta al futuro. Se da un lato ci sono persone che partono per altre opportunità, dall'altro abbiamo dato il benvenuto a nuovi ingressi, come le tre nuove assunzioni nel team di gestione degli ultimi mesi, ovvero il chief legal officer, il chief commercial officer e il senior director per la sostenibilità e l'EDI [uguaglianza, diversità e inclusione]. Abbiamo anche aggiunto numerosi collaboratori a ruoli chiave nello sport e nella mobilità".